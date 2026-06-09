Украинский оружейный бум застал Кремль врасплох 9.06.2026, 12:00

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Фото: ВСУ

Киев отказался от оборонной бюрократии.

Украина стремительно наращивает производство вооружений, превращаясь в одного из самых динамичных игроков оборонной отрасли Европы. Если еще несколько лет назад Киев в значительной степени зависел от западных поставок, то сегодня страна самостоятельно разрабатывает и внедряет новые виды оружия рекордными темпами, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Только в мае Министерство обороны Украины сертифицировало 175 новых систем вооружений. По данным украинских властей, около 93% из них были полностью разработаны и произведены внутри страны. Для сравнения, Германия за весь 2024 год одобрила менее двух десятков новых систем.

Эксперты связывают этот скачок не только с полномасштабной войной, но и с реформами, начавшимися после событий 2014 года. Под давлением боевых действий Украина существенно сократила бюрократические процедуры и внедрила принцип «быстрой проверки»: эффективные разработки немедленно отправляются в войска, а неудачные проекты быстро закрываются.

Особое внимание уделяется беспилотникам. Среди новых образцов — ударные и разведывательные дроны с элементами искусственного интеллекта. Некоторые аппараты способны самостоятельно захватывать цель на финальном этапе атаки даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Параллельно развивается направление наземной робототехники. Новые машины используются для разведки, минирования, эвакуации раненых и запуска FPV-дронов непосредственно с поля боя. По словам украинских военных, роботы помогают снизить потери личного состава в так называемых «зонах смерти», где плотность огня делает действия пехоты крайне рискованными.

Еще одним важным направлением стала ракетная программа. Украина уже испытывает новые баллистические и крылатые ракеты большой дальности, способные поражать цели далеко за пределами линии фронта.

По оценкам аналитиков, объем украинского оборонного производства вырос с 20 млрд долларов в 2024 году до 35 млрд долларов в 2025-м и может достичь 50 млрд долларов уже в ближайшее время. Эксперты считают, что этот опыт заставляет европейские страны пересматривать собственные подходы к разработке и закупке вооружений, поскольку украинская модель демонстрирует скорость и гибкость, которых зачастую не хватает традиционным оборонным программам Запада.

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