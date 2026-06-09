«Как же круто это все звучит на белорусском!» 1 9.06.2026, 12:34

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Белорусы поделились любимыми выражениями на родном языке.

Пользовательница Threads под ником anastasyaalekseeva попросила своих читателей назвать любимые выражения белорусского языка.

Девушка опубликовала фото из сувенирного магазина, на котором изображены магниты с некоторыми поговорками, такими, как «не чапай, бо лясне», «а можа так і трэба», «хавайся ў бульбу», «усім бог даў, а нам кінуў», «зяць любіць узяць», «гастры касу», «мар, стварай, кахай» и написала: «Ох, уж эти белорусские выражения. А какое у вас самое любимое?»

В ответ она получила более 200 комментариев. Подписчики назвали свои любимые фразы и выражения. Сайт Charter97.otg приводит некоторые из них:

— Адыдзi, бо аднясуць.

— Знік у пошуках ежы.

— З глузду зьехау?

— Здыхлік несмяротны.

— Ёлупень нейкі.

— Не мела баба клопату — купіла парася.

— Цырк на дроце.

— Абяцанкі-цацанкі, а дурню радасць.

— Я ж каб калi дзe каму што якое, я ж ніколi нiдзе нiкому нiчога нiякага, а калi ўжо што якое, дык што тут ужо такога!

— Цi то свiннi елi, цi то шляхта пiравала.

— Соль табе у вочы, памяло у зубы.

— Абышто!

— Усё будзе добра!

— Хай табе лясьне!

— Нешта будзе, яшчэ ніколі не было каб нічога не было.

«Спасибо всем, я уже не могу остановить свой смех. Нужно будет всё записать и использовать в речи. Как же круто это все звучит на белорусском!» — поблагодарила автор поста своих подписчиков.

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