«Вы думаете, я не сплю просто так?»2
- 9.06.2026, 14:52
Жители приграничья на Гомельщине возмущаются постоянными пролетами российских дронов.
Российские боевые беспилотники продолжают регулярно замечать в приграничных с Украиной районах Гомельской области. Подтверждения таким случаям «Флагшток» находит в соцсетях. Видно, что ситуация уже так достала жителей, что некоторые не боятся репрессий, снимают и выкладывают видео с сильным гулом пролетающего дрона.
В роликах отчетливо слышен звук «Шахеда». Авторы видео и комментаторы возмущаются шумом и говорят, что БпЛА летят в сторону Украины. В одном из населенных пунктов на днях сообщали, что за раз видели минимум пять пролетов беспилотников.
В комментариях также отмечают, что БпЛА летят на очень низкой высоте. Это делается для того, чтобы усложнить их обнаружение радарами.
Одно из последних таких видео — из Лоевского района. Автор, который выложил ролик 8 июня, эмоционально и нецензурно возмущается тем, что БпЛА с громким звуком пролетает в 4 часа утра. Судя по его высказываниям, это происходит не в первый раз.
«Вы думаете, я не сплю просто так? Они гудят так, что вибрация по стенам идет», — написал автор в комментариях.
Достоверно не известно, было ли нарушено в тех случаях воздушное пространство Беларуси. Мониторщики и ВС Украины фиксируют лишь постоянные передвижения групп российских БпЛА вдоль белорусско-украинской границы. Их запускают из Брянской области курсом на запад.
Как рассказывал Флагшток, эта тактика направлена на усложнение работы украинской противовоздушной обороны и использование беларусского воздушного пространства в качестве прикрытия. БпЛА летят колонной (цепочкой) параллельно границе, чтобы избежать раннего обнаружения и прорваться вглубь западных или центральных областей Украины.