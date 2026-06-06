Россия стала чаще использовать Беларусь для атак дронами по Украине 2 6.06.2026, 8:46

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Появились новые данные от Госпогранслужбы Украины.

Пограничная служба Украины не наблюдает накопления такого количества российских войск на границе с Беларусью, которое будет достаточным для атаки на Украину.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко.

«Есть только небольшие промежутки времени, когда продолжается пауза... Россия сейчас активно давит на Беларусь, чтобы она собственными силами присоединилась к войне с нами», - сказал Демченко.

Он добавил, что режим белорусского диктатора Александра Лукашенко недавно обвинял Украину в атаках дронов, но все происходит наоборот.

«Большинство дронов, которые запускает Россия для массированных атак по Украине, заходят на территорию Беларуси и идут по ее территории, чтобы в дальнейшем через Киевскую, Житомирскую области залететь в Украину. За последние несколько недель фиксируется увеличение такой тактики», - отметил представитель Госпогранслужбы.

Президент Владимир Зеленский заявил ранее, что Россия пытается еще больше втянуть Беларусь в войну и рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от белорусской территории.

Это может быть нападение в сторону Украины или одной из стран НАТО. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в свою очередь отметил, что угроза из Беларуси является реальной.

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