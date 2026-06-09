Глава Toyota признался, что чувствует себя одиноким в мире электромобилей
- 9.06.2026, 15:40
Несмотря на общий тренд, компания не отказывается от ДВС.
Председатель совета директоров Toyota Акио Тойода заявил, что чувствует себя «очень одиноким» в своей защите двигателей внутреннего сгорания на фоне глобального перехода автопроизводителей к производству электромобилей, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
По его словам, отрасль стремительно смещается в сторону электромобилей, и он опасается, что традиционные моторы постепенно уйдут в прошлое. При этом Тойода подчеркивает, что во многих регионах мира инфраструктура для электрокаров все еще недостаточно развита.
Toyota, несмотря на статус крупнейшего автопроизводителя мира шестой год подряд, пока уступает конкурентам в сегменте полностью электрических автомобилей, хотя активно развивает новые модели.
Тойода также отметил, что не согласен с тем, что электромобили однозначно экологичнее. По его оценкам, с учетом производства батарей и источников энергии их углеродный след может быть выше, чем у гибридов.
Несмотря на общий тренд, Toyota не отказывается от двигателей внутреннего сгорания. Компания развивает спортивное подразделение Gazoo Racing, работает над новыми бензиновыми и гибридными моторами, а также экспериментирует с альтернативным топливом, включая водородные технологии.