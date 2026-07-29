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Зеленский: Россия несколько суток готовила массированный обстрел

  • 29.07.2026, 23:44
Зеленский: Россия несколько суток готовила массированный обстрел
Владимир Зеленский

Он будет этой ночью.

Этой ночью есть вероятность массированного российского удара. РФ подготовилась к нему еще несколько дней назад.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление украинского президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о результатах доклада командующего Воздушными Силами ВСУ Анатолия Кривоножко.

«Россияне несколько суток назад подготовились к массированному удару, и именно этой ночью высока вероятность, что удар будет осуществлен», - подчеркнул президент.

Зеленский отметил важность того, чтобы партнеры Украины понимали, что происходит и что от их готовности или неготовности помогать ракетами для ПВО зависит защита жизней людей.

«Прежде всего, это касается Соединенных Штатов и тех партнеров, которые имеют ракеты для «петриотов» и могут ими поддержать нашу защиту. Каждый из партнеров знает, что необходимо, и точно понимает последствия промедления», - отметил глава государства.

Он также призвал жителей всех регионов Украины сегодня учитывать сигналы воздушной тревоги.

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