Большинство немцев работали бы и бесплатно, если бы могли 1 4.07.2026, 2:20

Иллюстрационное фото

Это показал опрос.

Большинство (61 процент) жителей Германии продолжили бы работать, даже если бы не нуждались в заработке. Это показало исследование, проведенное институтом изучения общественного мнения INSA. О результатах опроса 3 июля сообщило информационное агентство KNA, пишет «Немецкая волна».

При этом 27 процентов респондентов признались, что не стали бы работать, если бы могли прожить без своей ежемесячной зарплаты. Еще 12 процентов затруднились ответить.

Как отмечают авторы исследования, готовность продолжать работать не зависит от возраста, пола, региона проживания, уровня дохода или политических предпочтений респондентов. Во всех социально-демографических группах большинство участников опроса заявили, что не отказались бы от работы.

В репрезентативном опросе приняли участие 1119 жителей Германии.

На фоне споров о трудовой морали

В Германии продолжаются споры о трудовой этике, продолжительности рабочего времени и балансе между работой и личной жизнью. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) и представители бизнеса неоднократно заявляли о необходимости увеличить объем труда для поддержки экономики и преодоления дефицита кадров. Канцлер критиковал немцев за частые больничные и недостаточную, по его мнению, мотивацию к труду.

Результаты нового исследования показывают, что для большинства работа остается не только источником дохода, но и самостоятельной ценностью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com