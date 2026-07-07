Белорусы увидят Оленью луну 7.07.2026, 8:42

Астрономическое явление наступит 29 июля.

В конце июля жители Земли смогут наблюдать одно из самых известных полнолуний года — Оленью луну. В 2026 году это астрономическое явление наступит 29 июля в 17:36 по минскому времени.

В этот момент Луна достигнет максимальной освещенности и будет находиться в созвездии Козерога. Освещенность ее диска превысит 98%, поэтому визуально спутник Земли будет выглядеть практически идеально круглым. По этой причине астрономы отмечают, что полнолуние следует воспринимать не как мгновение, а как явление, которое можно наблюдать в течение всей ночи.

При ясной погоде Оленью луну смогут увидеть жители Европы, Африки, Ближнего Востока, Западной Азии и восточной части Южной Америки.

Почему Луну называют Оленьей

Название «Оленья луна» связано с природным циклом: именно в июле у оленей начинают активно расти новые рога.

В разных культурах июльское полнолуние имеет и другие названия. В Европе его нередко называют Громовой луной. На Аляске коренные народы используют название «Луна лосося», поскольку в это время начинается нерест рыбы.

У племени мохоки июльское полнолуние связывали с периодом созревания ягод и плодов, шауни называли его Ежевичной луной, а лакота — Луной чернеющей черемухи.

В китайской традиции оно известно как Луна голодных духов, у кельтов — Луна востребования, в традиции викки — Медовая луна, а у индейцев чероки — Луна спелой кукурузы.

В Южном полушарии, где июль приходится на середину зимы, это полнолуние носит другие названия — Волчья луна, Старая луна или Ледяная луна.

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