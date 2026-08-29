Реакторы крупнейшей АЭС Франции остановили из-за нашествия медуз 4 29.08.2026, 6:00

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Их скопилось около 200 тонн.

Атомная электростанция «Гравлин» на севере Франции временно приостановила работу двух из шести реакторов из-за массового скопления медуз, забивших фильтры системы охлаждения. Как сообщает оператор станции, компания EDF, в прибрежных водах Северного моря у побережья между Дюнкерком и Кале скопилось около 200 тонн медуз, что привело к нарушению водозабора.

«Гравлин» является крупнейшей АЭС во Франции и во всей Западной Европе: мощность каждого из её шести реакторов составляет 900 МВт. В настоящее время два реактора остановлены для технического обслуживания, два других, затронутых нашествием медуз, отключены, а ещё два работают на пониженной мощности, поэтому станция не выдаёт полной загрузки. Подобные инциденты на «Гравлин» происходят не впервые: в этом месяце и годом ранее реакторы также останавливали из-за медуз.

Французская и европейская атомная энергетика в последние месяцы всё чаще сталкивается с природными катаклизмами. В июле EDF остановила единственный действующий реактор АЭС «Гольфеш» на юго-западе Франции из-за сильной жары и перегрева воды в реке Гаронна, что не позволяло использовать её для охлаждения.

В том же месяце аномально низкий уровень воды в Дунае вынудил власти Венгрии и Румынии сократить производство на своих АЭС. Венгерская АЭС «Пакш», обеспечивающая половину всей генерации и треть потребления в стране, снизила мощность до 960 МВт вместо обычных 2000 МВт. В Румынии, на единственной АЭС «Чернаводэ», дающей около пятой части выработки электроэнергии, из-за ухудшения гидрологических условий был остановлен первый реактор.

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