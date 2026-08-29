Крупнейшая алмазная госкомпания России стала убыточной

Крупнейшая алмазная госкомпания России стала убыточной6
- 29.08.2026, 6:30
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Впервые за шесть лет.
Российская алмазодобывающая госкомпания «Алроса», на которую приходится около 90% всей добычи алмазов в стране, завершила полугодие с убытком впервые за 6 лет, пишет The Moscow Times.
За январь–июнь 2026 года «Алроса», которая на треть принадлежит «Росимуществу», а еще на 25% — правительству Якутии, потеряла 9,5 млрд рублей, следует из ее отчетности по МСФО.
Выручка компании год к году сократилась на 33%, до 90,3 млрд рублей (без учета субсидий), валовая прибыль обвалилась втрое, до 14,1 млрд рублей, а показатель EBITDA — на 61%, до 14,3 млрд рублей;
«Состояние „Алросы“ сейчас тяжелое», — констатируют аналитики «Вектор Капитала». Помимо чистого убытка компания работает в минус по денежным потокам — иными словами, поступления на ее счета не покрывают все оттоки. За полугодие кассовый разрыв у «Алросы» составил 16,9 млрд рублей, а за последние 12 месяцев — 33,2 млрд.
«В течение отчетного периода алмазно-бриллиантовая отрасль продолжала испытывать давление нескольких факторов, таких как геополитическая и макроэкономическая неопределенность, затянувшийся цикл сокращения объемов запасов алмазов и бриллиантов в ограночном секторе и ритейле, а также укрепление курса рубля к доллару, что привело к сокращению выручки в первом полугодии 2026 года», — объясняет «Алроса» в отчете.
Занимающая 30% мирового рынка алмазов и находящаяся под западными санкциями с 2022 года, в прошлом году компания сократила добычу на 10%, до 29,8 миллиона каратов. А в этом прогнозирует спад еще на 13-16%, до 25-26 млн каратов. Несмотря на это, запасы нераспроданных камней на балансе «Алросы» увеличиваются — на конец полугодия они оцениваются в 150,84 млрд рублей против 148,45 млрд годом ранее.
«Алроса» стала убыточной на уровне основной деятельности, подчеркивает «Вектор Капитал». Операционный убыток компании за 6 месяцев составил 6 млрд рублей, а чистый убыток за аналогичный период она получила впервые с пандемии 2020 года.
Чтобы сократить расходы, в прошлом году «Алроса» сократила зарплаты сотрудников, напрямую не вовлеченных в добычу, на 10%, некоторых перевела на неполный рабочий день, а кроме того, приостановила работу на двух месторождениях — Верхней Муне и двух участках Алмазов Анабара. В июне «Алроса» решила законсервировать горные работы на предприятии «Севералмаз», которое обеспечивает около 10% добычи алмазов в стране.
«Текущий денежный поток уже не позволяет одновременно безболезненно финансировать капитальные затраты и обслуживать долг, — объясняет „Вектор Капитал“. — Пока запас ликвидности у компании есть, но при сохранении нынешней конъюнктуры финансовая устойчивость продолжит ухудшаться».