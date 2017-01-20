Из секретных архивов ЦРУ: Советские спецслужбы расстреляли в Гдыне 10 тысяч советских граждан 14 20.01.2017, 17:07

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Сенсационные новости о массовом геноциде СССР в Польше содержатся в рассекреченном и ранее неизвестном докладе разведчика ЦРУ.

Подробный отчет агента от 10 октября 1952 года описывает текущую военную и социально-экономическую ситуацию на польском побережье. Среди многих очень интересных наблюдений разведчика некоторые особенно шокируют, пишет Reporters.pl (перевод — Charter97.org).

Из наблюдений следует, что советская армия в лесу возле Витомино (район Гдыни) убила 10 тысяч советских граждан (среди них могли быть белорусы, украинцы, поляки, россияне – прим. Charter97.org), которые вернулись после войны с принудительных работ в Германии. Упомянутый фрагмент доклада гласит:

«В Витомино, в Гдыне, размещены зенитная артиллерия и прожекторы. Польские свидетели говорили мне, что в лесу возле Витомино в местах массовых захоронений погребены более 10 тысяч советских граждан. Они были расстреляны самими же Советами сразу по окончании Второй мировой войны. Это были советские работники, репатриированные из Германии». (Следующее предложение в докладе зашифровано).

Потом агент не возвращается к этой теме, сосредотачиваясь главным образом на местах дислокации российских войск на побережье. Здесь, однако, появляется информация о следующих преступлениях советских солдат:

«Советская пехота, танковое оружие и зенитные установки дислоцированы в лесу близ Колобжега. В общей сложности это около одной дивизии. Моральный дух и дисциплина войск значительно ухудшилось. Увеличивается количество случаев нападения советских солдат на польских девушек. В некоторых случаях женщины были убиты, чтобы скрыть следы. Об этих случаях, никогда, конечно, не информируют общественность», - говорится в докладе.

В нем можно найти целый ряд других интересных сведений о советских офицерах, чиновниках и членах их семей на побережье.

«Большинство советских чиновников в Гдыне живут со своими семьями в удобных домах на холме Фош. Поляки говорят, что они не умеют себя вести — советские дети уничтожают квартиры, ванные комнатах выглядят, как свинарники», - пишет агент.

Фрагмент доклада посвящен также советским чиновникам, которые жили в польской столице.

«Говорят, что число сотрудников Дома культуры в Варшаве составляет уже несколько тысяч. Все они являются молодыми спортивными мужчинами. Поляки допускают, что они вооружены. По имеющимся данным, они могут быть пятой колонной в Варшаве.

В случае войны, эти люди должны немедленно взять контроль над городом и поляки не смогут отреагировать вспышкой такого же восстания, как во время Второй мировой войны против Германии.

Люди в Варшаве настолько враждебны по отношению к советским чиновникам, что некоторые из них были найдены мертвыми или ранеными ночью. В настоящее время советские служащие боятся ходить по Варшаве после наступления темноты.

Все эти инциденты сохраняются, конечно же, в секрете. Тем не менее, советские офицеры и даже рабочие не стесняются открыто говорить полякам, что поубивают их, если начнется война», - говорится в сообщении.

Автор также отмечает, что «число советских военных в рядах польской армии значительно возросло. Конечно, они носят польские мундиры».

Интересен также фрагмент доклада, посвященный польско-советским экономическим отношениям.

«Хотя количество цементных заводов в Польше в настоящее время увеличилось, в 1952 году было приостановлено строительство частного жилья. Весь цемент необходим для военных целей — укреплений, аэропортов и бункеров на побережье. Внутри страны в разных местах строятся противотанковые плотины, направленные на Запад.

Для физических лиц нет цемента или кирпича. За импортируемые из СССР джутовые мешки для цемента Польша платит 5 злотых за единицу. Тот же мешок, заполненный цементом, продается в СССР за 4 злотых.

Локомотивный завод им. Иосифа Сталина (бывший завод Цегельского) в Познани, и днем и ночью производит локомотивы для СССР. Их направляют в Эльблонг, где переставляют на широкие рельсы и отправляют в СССР», - пишет агент.

В другом рассекреченном докладе ЦРУ мы можем прочитать, что в СССР также массово высылался польский уголь. Чтобы это предотвратить единицы Армии Крайовой и Национальных Вооруженных Сил (подпольная военная организация движения сопротивления в Польше во время Второй мировой войны — прим. Сharter97.org) часто взрывали железнодорожные пути, по котором двигались поезда с польским углем на восток.

В докладе 1952 года агент ЦРУ говорит, однако, что «такого партизанского движения, какое было, например, во время Второй мировой войны, уже практически не существует». В лесах действуют лишь небольшие отчаянные группы, которых поддерживают в основном молодые крестьяне, у которых со времен войны есть много оружия и которые снабжают партизан продовольствием».

«Партизаны активны в провинциях Люблин, Жешув и Белосток. Но даже в Гдыне проводят рейды на магазины с пищей», - пишет автор доклада. Он также описывает нападение на почтовый вагон поезда Гдыня — Колобжег весной 1952 года и упоминает о спорадических нападениях на коммунистических активистов.

В определенный момент агент ЦРУ вспоминает другой неизвестный случай в истории. Он пишет о том, что «в мае 1952 года пять западных агентов были выброшены на побережье недалеко от Колобжега. Четверо из них были убиты во время посадки, а пятый был взят в плен и доставлен в Варшаву для специальных целей».

«Это глупость - высылать агентов на побережье. Оно слишком тщательно охраняется. Везде есть смотровые башни, пулеметные гнезда и патрули пограничных войск с собаками. Квартиры в Колобжег будут подвергаются осмотрам, на железнодорожных вокзалах и в поездах всегда проводятся проверки», - предупреждает разведчик.