Инаугурация нового президента США Дональда Трампа (онлайн-трансляция) 5 20.01.2017, 18:22

(обновляется) В Вашингтоне проходят масштабные мероприятия по инаугурации 45-го президента США.

Кандидат от Республиканской партии и миллиардер Дональд Трамп заменит на посту Барака Обаму, приняв присягу и произнеся свою первую речь в качестве американского президента. Главная церемония состоится в Белом доме. Церемония принятия присяги произойдет на ступенях перед зданием Капитолия.

19:36

Рой Блант, глава инаугурационного комитета, официально открывает 58-ю инаугурационную церемонию в истории Соединенных Штатов.

19:30

Дональд Трамп вдоль почетного караула идет через здание Конгресса. Скоро начнется инаугурация.

19:15

«Я сегодня здесь, чтобы чествовать нашу демократию и вечные ценности. Я никогда не перестану верить в нашу страну и ее будущее», – написала Клинтон в Twitter.

I'm here today to honor our democracy & its enduring values. I will never stop believing in our country & its future. #Inauguration — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 20 January 2017

19:09

На инаугурацию уже прибыли бывший президент Джимми Картер, экс-президент Билл Клинтон и его жена, бывший соперник Трампа – Хиллари Клинтон.

19:03

Трамп и Обама добрались до Капитолия. Скоро они будут выходить к трибунам.

18:55

Джаред Кушнер, зять Трампа, с сыном, слева от него Иванка Трамп. У семьи Кушнер, напомним, белорусские корни.

18:53

Дональд Трамп отправился на инаугурацию.

18:51

Барак и Мишель Обама, Дональд и Меланья Трамп по-прежнему пьют кофе в Белом доме. Помимо них, на церемонии присутствует вице-президент Джо Байден с супругой, избранный вице-президент Майк Пенс с супругой и 10 представителей Конгресса.

18:45

Барак Обама написал свой последний твит в ранге президента США:

18:43

На инаугурации ожидается 900 тысяч человек. Это примерно в два раза меньше, чем на рекордной инаугурации Обамы в 2008 году.

18:29

Церковная служба уже завершена, Дональд и Меланья Трамп прибыли в Белый дом. Избранный президент вместе со своей женой прибыли в Белый дом, где их встретил действующий глава Соединенных Штатов Америки Барак Обама и его супруга Мишель. Во время приветствия Трамп поцеловал Мишель в обе щеки, а Меланья вручила ей подарок в голубой коробке. Затем все четверо зашли в Белый дом: там они выпьют кофе, после чего отправятся к Капитолию, где Трамп примет присягу президента США.

По состоянию на 18-00 по минскому времени Трамп с супругой и семьей прибыли в Капитолий.

Фото: JIM WATSON/AFP/Getty Images

На церемонии присутствуют Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу на выборах, а также ее муж – бывший президент США Билл Клинтон. Также на инаугурацию приехали бывшие президенты Джимми Картер, Джордж Буш-младший и Барак Обама. А вот 92-летний Джордж Буш-старший пропускает мероприятие по состоянию здоровья.