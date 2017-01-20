Инаугурация нового президента США Дональда Трампа (онлайн-трансляция)5
- 20.01.2017, 18:22
(обновляется) В Вашингтоне проходят масштабные мероприятия по инаугурации 45-го президента США.
Кандидат от Республиканской партии и миллиардер Дональд Трамп заменит на посту Барака Обаму, приняв присягу и произнеся свою первую речь в качестве американского президента. Главная церемония состоится в Белом доме. Церемония принятия присяги произойдет на ступенях перед зданием Капитолия.
19:36
Рой Блант, глава инаугурационного комитета, официально открывает 58-ю инаугурационную церемонию в истории Соединенных Штатов.
19:30
Дональд Трамп вдоль почетного караула идет через здание Конгресса. Скоро начнется инаугурация.
19:15
«Я сегодня здесь, чтобы чествовать нашу демократию и вечные ценности. Я никогда не перестану верить в нашу страну и ее будущее», – написала Клинтон в Twitter.
I'm here today to honor our democracy & its enduring values. I will never stop believing in our country & its future. #Inauguration— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 20 January 2017
19:09
На инаугурацию уже прибыли бывший президент Джимми Картер, экс-президент Билл Клинтон и его жена, бывший соперник Трампа – Хиллари Клинтон.
19:03
Трамп и Обама добрались до Капитолия. Скоро они будут выходить к трибунам.
Presidential motorcade is en route to Pres.-elect Donald Trump's #inauguration https://t.co/aemExNNIyt pic.twitter.com/fdbyXdVvC1— ABC News Politics (@ABCPolitics) 20 января 2017 г.
18:55
Джаред Кушнер, зять Трампа, с сыном, слева от него Иванка Трамп. У семьи Кушнер, напомним, белорусские корни.
Jared #Kushner plus some of @realDonaldTrump's family gathered now. No sight of @IvankaTrump yet. #InaugurationDay pic.twitter.com/kjfBLgj6oQ— Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) 20 January 2017
18:53
Дональд Трамп отправился на инаугурацию.
18:51
Барак и Мишель Обама, Дональд и Меланья Трамп по-прежнему пьют кофе в Белом доме. Помимо них, на церемонии присутствует вице-президент Джо Байден с супругой, избранный вице-президент Майк Пенс с супругой и 10 представителей Конгресса.
18:45
Барак Обама написал свой последний твит в ранге президента США:
18:43
На инаугурации ожидается 900 тысяч человек. Это примерно в два раза меньше, чем на рекордной инаугурации Обамы в 2008 году.
18:29
Церковная служба уже завершена, Дональд и Меланья Трамп прибыли в Белый дом. Избранный президент вместе со своей женой прибыли в Белый дом, где их встретил действующий глава Соединенных Штатов Америки Барак Обама и его супруга Мишель. Во время приветствия Трамп поцеловал Мишель в обе щеки, а Меланья вручила ей подарок в голубой коробке. Затем все четверо зашли в Белый дом: там они выпьют кофе, после чего отправятся к Капитолию, где Трамп примет присягу президента США.
По состоянию на 18-00 по минскому времени Трамп с супругой и семьей прибыли в Капитолий.
And we're off #InaugurationDay pic.twitter.com/uuOTrC2fo6— Nick Lodato (@Nick_Lodato) 20 января 2017 г.
На церемонии присутствуют Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу на выборах, а также ее муж – бывший президент США Билл Клинтон. Также на инаугурацию приехали бывшие президенты Джимми Картер, Джордж Буш-младший и Барак Обама. А вот 92-летний Джордж Буш-старший пропускает мероприятие по состоянию здоровья.