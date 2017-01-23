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В «Силичах» погиб горнолыжник

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  • 23.01.2017, 21:32
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В горнолыжном центре «Силичи» в сноупарке 45-летний мужчина пытался выполнить сальто назад и получил тяжелую травму позвоночника.

Происшествие случилось 15 января. Через неделю потерпевший умер в больнице, у него остались жена и дочь-подросток, информирует сайт onliner.by.

По словам друга погибшего, решение выполнить сальто было спонтанным, он о нем никому не сказал. Свой полет мужчина не рассчитал, хотя до этого выполнял достаточно сложные прыжки.


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