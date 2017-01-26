Военные комиссии БНК стали главной новостью на Яндексе 7 26.01.2017, 13:32

9,191

Фото: bymedia

Новостной агрегатор Яндекса сделал главной новостью раздела политики новость о создании военных комиссий Белорусского Национального Конгресса.

Яндекс сделал главной новостью раздела политики фейковую новость о создании "Правого сектора" в Беларуси.

Как уверяет сам поисковик, новостная картина дня формируется у них "без человеческого вмешательства". А все, что видит в новостях пользователь у себя на странице — "результат работы алгоритмов".

Робот, по идее, рассчитывает "вес" сообщения на основе трех критериев: его цитируемости в других источниках, информативности и свежести. Информация, пишет Яндекс, должна быть "актуальной, полной и достоверной", пишет belaruspartisan.org.

В случае с новостью о якобы создающемся в Беларуси "Правом секторе" робот явно сел в калошу.

Во-первых, сайт, на котором изначально появилась новость с заголовком о создании "Правого сектора", не имеет никакого отношения к Беларуси. В сюжете стоит ссылка на "Колокол России", национал-шовинистический ресурс с кричащими заголовками типа "Преемник Путина присоединит к России Калифорнию". "Колокол", в свою очередь, ссылается в своей заметке на сайт "Русская весна" — пропагандистский ресурс т.н. "Новороссии".

В Беларуси заметку, сильно ее сократив, перепечатал всего один ресурс — НьюсБел.

"Правым сектором" в этой новости назвали "региональные военные комиссии", которые постановил создать Белорусский Национальный Конгресс, о чем писал лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич. Их целью является проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию с целью подготовки белорусских граждан к исполнению своего долга по защите независимости Беларуси, анализ настроений военнослужащих и их готовности защищать страну от агрессии с любой стороны, а также помощь государственным органам в случае таковой агрессии по противостоянию ей.

По данным за декабрь 2015 года (более поздних нет), посещаемость Яндекс.Новостей в Беларуси составляла более 600 тысяч человек в месяц. Это без учета посещений с мобильных устройств, а также тех, перед чьими глазами просто мелькают заголовки главных новостей при пользовании браузером, почтой и другими сервисами Яндекса.