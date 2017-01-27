Navi: Многие европейские страны ‒ за белорусский язык 5 27.01.2017, 23:44

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Фото: CTV NEWS

Впервые в истории на «Евровидении», которое состоится в Киеве, прозвучит песня на белорусском языке.

Беларусь будет представлять группа Naviband, для которой такое исполнение ‒ дело принципиальное. Артем Лукьяненко и Ксения Жук считают, что европейцы поддержат их в стремлении популяризировать родной язык, передает украинская служба «Радіо Свобода».

Лукьяненко: Наша песня отличается от всех конкурсантов стилистикой, подачей и, наверное, естественностью.

‒ Чуть ли не каждый год вокруг «Евровидения» были скандалы, разные условия подсчета, купленные голоса зрителей. Вас это не пугало?

Лукьяненко: Мы решили участвовать. И видите сами. Слава Богу, что мы не поехали в прошлом году. Мы были неподготовленными. Сейчас прошел год, мы более уверены в наших песнях, в наших образах. В наших чувствах. Это действительно все естественно. И видите, все справедливо. Жюри (национального отбора ‒ Прим.) поставило нам 12 баллов, за что им говорим большое спасибо. И впервые белорусский язык прозвучит на этом конкурсе. Для нас это ‒ большая честь.

‒ Песню писали специально для «Евровидения»?

Лукьяненко: Песню мы писали для альбома. Получилась такая легкая, открытая, позитивная песня, которую могут петь все.

Артем Лукьяненко

‒ Белорусский язык помог в отборе?

Жук: Возможно, мы не знаем. На английском языке мы не поем. Зачем нам это делать, когда в жизни мы не используем английский язык.

Лукьяненко: Но в песне есть много мест, где слушатель из Европы сможет спеть, покричать «хэй», потанцевать. Поэтому я уверен, не будет проблемы.

Жук: Мы уже даже каверы видели.

Ксения Жук

Лукьяненко: Уже сегодня нам из Греции один парень прислал свой кавер. Он сделал транслит и по-белорусски пытался петь. Нам очень приятно.

‒ Но песню вы не будете переводить?

Лукьяненко: Нет, это принципиально для нас. Мы хотим спеть на белорусском. Для нас это важно. Соглашаться на другие условия мы не хотим и песню менять не будем. Нам много пишут из других стран Европы, это ‒ интересное, самобытное, особенное, поэтому не переводите песню. Благозвучный язык, нужно его показать.

Жук: Мы знаем, что перед финалом европейские зрители также голосовали. И многие страны поставили нам высокую оценку. По подсчетам определилось, что мы первые. Многие европейские страны ‒ за белорусский язык. Они говорят, что это классно, что такой красивый, такой благозвучный язык. Я надеюсь, это будет действительно интересно увидеть Европе.

‒ А для чего участие в «Евровидении»?

Лукьяненко: Это опыт, невероятный опыт. Во-первых, это будет происходить в Киеве. Для нас это невероятно круто. Понимаем, что многие люди приедут нас поддержать. Многие украинцы поймут, о чем мы будем петь. Это будет невероятная поддержка и новая география для нашей группы.

‒ Большинство белорусских финалистов после выступления на «Евровидении» запоминались одной этой песней. Не боитесь такой же участи?

Лукьяненко: Недаром в день финала мы выложили наш новый альбом. Мы показываем, что у нас есть песни, мы играем, мы поем. И у нас есть аудитория и публика. И «Евровидение» ‒ не цель нашей группы. Наша цель и миссия ‒ больше.

Жук: Это просто интересный опыт. Правда. Может, кто-то думает, что мы мечтали каждый день поехать на «Евровидение». Это просто еще одна история для нас.

Лукьяненко: Но для нас это большая честь представить нашу страну на этом конкурсе, спев на белорусском, на родном языке. Это невероятно.

‒ Вы были в национальных костюмах. Также будете во время финала «Евровидения» выступать в них?

Лукьяненко: Мы, наверное, будем в несколько других образах. Но мы обязательно подчеркнем особенность нашим колоритным орнаментом.