закрыть
28 января 2017, суббота, 17:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Navi: Многие европейские страны ‒ за белорусский язык

5
  • 27.01.2017, 23:44
  • 8,912
Фото: CTV NEWS

Впервые в истории на «Евровидении», которое состоится в Киеве, прозвучит песня на белорусском языке.

Беларусь будет представлять группа Naviband, для которой такое исполнение ‒ дело принципиальное. Артем Лукьяненко и Ксения Жук считают, что европейцы поддержат их в стремлении популяризировать родной язык, передает украинская служба «Радіо Свобода».

Лукьяненко: Наша песня отличается от всех конкурсантов стилистикой, подачей и, наверное, естественностью.

‒ Чуть ли не каждый год вокруг «Евровидения» были скандалы, разные условия подсчета, купленные голоса зрителей. Вас это не пугало?

Лукьяненко: Мы решили участвовать. И видите сами. Слава Богу, что мы не поехали в прошлом году. Мы были неподготовленными. Сейчас прошел год, мы более уверены в наших песнях, в наших образах. В наших чувствах. Это действительно все естественно. И видите, все справедливо. Жюри (национального отбора ‒ Прим.) поставило нам 12 баллов, за что им говорим большое спасибо. И впервые белорусский язык прозвучит на этом конкурсе. Для нас это ‒ большая честь.

‒ Песню писали специально для «Евровидения»?

Лукьяненко: Песню мы писали для альбома. Получилась такая легкая, открытая, позитивная песня, которую могут петь все.

Артем Лукьяненко

‒ Белорусский язык помог в отборе?

Жук: Возможно, мы не знаем. На английском языке мы не поем. Зачем нам это делать, когда в жизни мы не используем английский язык.

Лукьяненко: Но в песне есть много мест, где слушатель из Европы сможет спеть, покричать «хэй», потанцевать. Поэтому я уверен, не будет проблемы.

Жук: Мы уже даже каверы видели.

Ксения Жук

Лукьяненко: Уже сегодня нам из Греции один парень прислал свой кавер. Он сделал транслит и по-белорусски пытался петь. Нам очень приятно.

‒ Но песню вы не будете переводить?

Лукьяненко: Нет, это принципиально для нас. Мы хотим спеть на белорусском. Для нас это важно. Соглашаться на другие условия мы не хотим и песню менять не будем. Нам много пишут из других стран Европы, это ‒ интересное, самобытное, особенное, поэтому не переводите песню. Благозвучный язык, нужно его показать.

Жук: Мы знаем, что перед финалом европейские зрители также голосовали. И многие страны поставили нам высокую оценку. По подсчетам определилось, что мы первые. Многие европейские страны ‒ за белорусский язык. Они говорят, что это классно, что такой красивый, такой благозвучный язык. Я надеюсь, это будет действительно интересно увидеть Европе.

‒ А для чего участие в «Евровидении»?

Лукьяненко: Это опыт, невероятный опыт. Во-первых, это будет происходить в Киеве. Для нас это невероятно круто. Понимаем, что многие люди приедут нас поддержать. Многие украинцы поймут, о чем мы будем петь. Это будет невероятная поддержка и новая география для нашей группы.

‒ Большинство белорусских финалистов после выступления на «Евровидении» запоминались одной этой песней. Не боитесь такой же участи?

Лукьяненко: Недаром в день финала мы выложили наш новый альбом. Мы показываем, что у нас есть песни, мы играем, мы поем. И у нас есть аудитория и публика. И «Евровидение» ‒ не цель нашей группы. Наша цель и миссия ‒ больше.

Жук: Это просто интересный опыт. Правда. Может, кто-то думает, что мы мечтали каждый день поехать на «Евровидение». Это просто еще одна история для нас.

Лукьяненко: Но для нас это большая честь представить нашу страну на этом конкурсе, спев на белорусском, на родном языке. Это невероятно.

‒ Вы были в национальных костюмах. Также будете во время финала «Евровидения» выступать в них?

Лукьяненко: Мы, наверное, будем в несколько других образах. Но мы обязательно подчеркнем особенность нашим колоритным орнаментом.


Мнение

Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов
Сіла незалежнасці
Сіла незалежнасці Сяргей Законнікаў
Окопная правда
Окопная правда Ирина Халип
На переднем крае информационной войны
На переднем крае информационной войны Кристер Парис


Интервью

Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко