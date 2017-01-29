Российский тренер Писарев: Сборная Беларуси? Мало ли что пишут 4 29.01.2017, 17:13

6,293

Николай Писарев

Кандидат на пост главного тренера сборной Беларуси заявил, что не хочет обсуждать вопросы в выходной день.

Российский тренер Николай Писарев прокомментировал «Прессболу» информацию издания «Известия» о том, что он возглавит сборную Беларуси.

- Не хочу обсуждать рабочие вопросы в выходной день. Сейчас я просто гуляю с детьми. Информация в прессе насчет меня и сборной Беларуси? Мало ли что пишут. Лучше обращайтесь за комментариями в Белорусскую федерацию футбола…