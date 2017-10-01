Шагаловский Витебск: Пять малоизвестных фактов про знаменитого художника 1.10.2017, 11:07

Была ли взаимной любовь художника к своему родному городу?

После летних каникул в Витебской областной библиотеке вновь собрались любители истории: начался новый сезон бесплатных курсов «Витебск: реальная и популярная история родного города». На первую лекцию «Марк Шагал и Витебск» пришло много людей: в немаленьком зале библиотеки было всего пару-тройку свободных мест, пишет vkurier.by.

Всех присутствующих поприветствовал один из организаторов курсов, заведующий кафедрой истории Беларуси ВГУ имени П.М. Машерова Анатолий Дулов, который пообещал, что этот учебный год на курсах будет не менее интересным, чем предыдущий.

Один из организаторов курсов Анатолий Дулов

Фото Саши Май

А первую лекцию в новом сезоне согласилась прочесть Людмила Хмельницкая, в прошлом – директор музея Марка Шагала в Витебске, а сегодня – член попечительского совета этого музея.

Людмила Хмельницкая рассказала интересные факты о Марке Шагале

Фото Саши Май

Людмила Владимировна сразу оговорилась, что не будет пересказывать биографию Шагала, которая всем известна, а остановится на самых интересных моментах жизни и творчества знаменитого художника.

Портрет молодого Шагала кисти его учителя Пэна (1914)

Фото ru.wikipedia.org

Основываясь на рассказе Людмилы Хмельницкой, журналисты собрали 5 интересных фактов про Марка Шагала.

Факт 1. Первый творческий дебют Марка Шагала в Российской империи состоялся в 1915 году. Выставка так и называлась «1915 год». На ней художник представил 25 работ из «Витебской серии».

На картинах того времени Шагал изображал не центр Витебска, а его окраины – пейзажи, которые он привык видеть с детства. Хотя через центральные улицы наш земляк, несомненно, тоже ходил, ведь он учился в городском училище (сегодня это здание городского центра дополнительного образования детей и молодежи по улице Ленина), а иначе туда с улицы Покровской и не доберешься.

Здание бывшего городского четырехклассного училища

Фото Саши Май

Шагаловский Витебск того времени выглядит настоящим захолустьем, недаром искусствовед Александр Бенуа под впечатлением от экспозиции написал:

«Я никогда не видел такой жалкой дыры, что изображает Шагал…»

Факт 2. До Марка Шагала Витебск неоднократно рисовали русские и польские художники. Среди них: Наполеон Орда и Юзеф Пешка, которых, в первую очередь, привлекала барочная пышность центрального Витебска, а также Дмитрий Струков и Иван Трутнев, интересовавшиеся православными храмами города.

Рынковая площадь Витебска на рисунке Орды 1875-1876 гг.

Фото evitebsk.com

Кстати, на рисунках Наполеона Орды можно найти не только Витебск, но и различные архитектурные пейзажи Витебской области.

Также Витебск конца ХІХ-начала ХХ века можно отыскать на картинах Ильи Репина и зарисовках Мстислава Добужинского – одного из первых учителей Марка Шагала в Санкт-Петербурге.

Конечно, говоря о художниках, которые изображали Витебск на своих работах, необходимо назвать и витебского учителя Марка Шагала – Юделя Пэна, а также его учеников – Соломона Юдовина, Льва Зевина, Эль Лисицкого и Лейбу Шульмана. Но все они показывали Витебск не таким, как Марк Шагал.

Факт 3. Миф Витебска — один из самых запоминающихся образов творчества Шагала. Изображение нашего города можно увидеть даже на автопортретах художника, причем, пейзаж Витебска на картинах Шагала – автобиографический. Например, на одной из самых известных работ – «Над городом» – можно отыскать вид с чердака родительского дома Шагала.

Новый сезон курсов по истории города открыт

Фото Саши Май

Изображать Витебск на своих полотнах Марк Шагал продолжал и после того, как навсегда уехал отсюда. К примеру, в 1933 году, через десять лет после расставания с городом на Двине, он пишет картину «Обнаженная над Витебском», где также присутствует городской пейзаж – такой, каким его запомнил художник.

Факт 4. Работы Шагала были представлены на выставке «Дегенеративное искусство» в нацистской Германии в 1937 году. Организаторы сначала планировали уничтожить все картины, которые экспонировались там, но затем решили на них заработать и выставили полотна на аукцион. Так, к счастью, удалось сохранить до наших дней один из шедевров Марка Шагала – картину «Синий дом», которую выкупил один из музеев.

Синий дом. Фотопроекция Виктора Борисенкова

Кстати, и в этой работе проявилась одна из черт фирменного стиля нашего земляка, когда на переднем плане он изображал маленький домик, а на заднем – центр города, Ратушную площадь Витебска.

Факт 5. Нет сомнений, что Марк Шагал скучал по городу своего детства. Проведя 65 лет в эмиграции, он никогда не забывал Витебск и часто изображал его на своих картинах, разве что со временем городской пейзаж на его работах утратил свою документальность.

А что же Витебск? Город, каким его помнил художник, перестал существовать во время Великой Отечественной войны, а имя знаменитого земляка на долгие годы было забыто. На территории послевоенной Беларуси не было даже ни одной репродукции работ Марка Шагала. А когда в 1987 году во всем мире отмечалось 100 лет со дня рождения художника, у нас в стране никаких праздничных мероприятий не было. И только в 1991 году витебский горисполком принял решение увековечить память художника и создать музей земляка.

Ворота еврейского кладбища. Фотопроекция Виктора Борисенкова

Полтора часа лекции Людмила Владимировны пролетели очень быстро. В конце всем желающим предложили задать вопросы. Например, слушателей курсов интересовало, точно ли установлено, что именно в этом доме на Покровской, где сегодня размещается музей, проживала семья Шагала. Людмила Хмельницкая ответила, что сомнений здесь быть не может: были проведены специальные исследования.

Также на курсах поговорили о том, почему Шагал, будучи в 1973 году в Москве, не приехал в родной Витебск. Лектор рассказала, что в своем интервью французскому телевидению художник отвечал на этот вопрос. Тогда он отметил, что уже не молод, что Витебска его детства уже нет, могилы родителей также не сохранились, и вряд ли в городе на Двине остались еще люди, которые знали его лично.