Мать еще одного солдата в Печах: Мы каждую неделю пересылаем ему на какую-то карточку деньги 36 12.10.2017, 17:56

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Архивное фото «Белсат»

Каждый раз солдат придумывает нелепые истории, зачем ему нужны деньги.

Светлана рассказала «Белсату» историю своего сына Павла, который находится сейчас на службе в Печах. Его постоянная воинская часть – другая, но в то время, когда случилась трагедия Александра Коржича, Павел уже находился некоторое время в учебке в Печах. По просьбе матери, журналисты не публикуют их настоящие имена, а также личные подробности.

«Получила сообщение, чтобы больше никуда не ходила»

«Павел сейчас просит не приезжать к нему, ему осталось пробыть в Печах несколько недель. Но все, что рассказывает теперь мать Александра Коржича, я слышу от своего ребенка. Я очень жду, когда его переведут в его часть, но не думаю, что там будет намного лучше.

Дело в том, что когда он проходил комиссию перед армией, его полностью не обследовали, хотя знали, какой у него диагноз. В военкомате сказали, что служба будет легкая, и у него не будет строевой подготовки, так как с его диагнозом возможно ухудшение здоровья. Но когда он прибыл в часть, оказалось, что он здоров – так было написано в медицинской карте.

Он проходил все строевые, его состояние стало ухудшаться. Каждый раз, когда он жаловался, ему не верили, думали, что он симулирует. Позже сказали, что его посмотрит доктор, но так и кормили дальше обещаниями.

Я не выдержала и пошла в военкомат, мне дали номер офицера. Я к нему дозвонилась. Он спросил, почему я не говорила ничего раньше, так как завтра сына переводят в Печи. Пообещал, что все решит и лично мне позвонит. Через несколько часов я получила сообщение от сына, чтобы я больше не звонила и никуда не ходила».

Павла перевели в Печи

«Говорит, чтобы мы не ехали к нему, но деньги мы ему каждую неделю пересылаем на какую-то карточку. Каждый раз он придумывает нелепые истории, зачем ему нужны деньги. Но я понимаю, что все это ложь. Он даже пишет мне, если у него есть телефон, одними и теми же фразами «у меня все хорошо, не переживай».

Диагноз его ухудшился, и он уже не может служить. Его возили на обследование, но диагноза никто не сказал и не показал. Павел думает, что дело в деньгах, так как ему должны выплатить компенсацию за то, что медкомиссия направила его служить с таким диагнозом.

Пока он в Печах, папа несколько раз пересылал ему по 50 рублей, а так в основном по 20, уже в течение нескольких недель. До этого, в своей части он не просил денег и не просил также в последнюю неделю в Печах. Также не выходил на связь, я не понимала почему. А потом он сказал мне: почитай новости. И я поняла.

«Не этого ждут матери»

У меня подрастает второй ребенок, и я сделаю все, что угодно, лишь бы он не попал туда. Не этого ждут матери, когда отпускают своих сыновей Родину защищать.

И если бы матери не боялись и говорили все, как есть, и солдаты вместе бы рассказали, то возможно, что-то изменилось бы.

Но сыновья боятся признаваться, что что-то не так. Говорят, что все хорошо. А я только синяки нахожу, понимаю все и молчу. Представляю себе, как там тяжело. Я знаю, какой Павел жизнелюбивый, быстрый, все на нем горит. А после перевода я приезжаю в Печи, вижу пустой взгляд, лица на нем нет. Говорит, его водили к психологу. А я в панику, потому что в таком состоянии можно и руки на себя наложить. А еще и боль, которую он испытывает из-за своей болезни! Рассказывает мне, как ребята вены режут, их версии про парня, которого из петли вынимали. Будто от него девушка ушла, и родители развелись».

Павлу служить еще год, если не учитывать, что его должны обследовать, поставить диагноз и, возможно, отпустить. Через несколько недель он вернется в свою часть. Мама говорит, что там таких ужасов, как в Печах, не бывало.