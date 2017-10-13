Власти оставят «самозанятых» без соцобеспечения? 10 13.10.2017, 13:03

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Что на самом деле скрывает «либерализация» бизнеса в Беларуси.

На данный момент нет законодательного механизма уплаты отчислений в Фонд социальной защиты населения для таких категорий. Сейчас проект закона находится на разработке. И когда его примут, пока неизвестно. А пока эти люди не могут рассчитывать ни на больничный, ни на пособие по уходу за ребенком, ни на пенсию, пишет сайт onliner.by.

— На сегодняшний день право на пенсионное обеспечение, право на получение пособий, в том числе и по временной нетрудоспособности, и по беременности и родам, по уходу за ребенком до трех лет, увязаны напрямую с отчислениями в ФСЗН, — отметил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков. — Право делать отчисления в ФСЗН также предоставляется творческим работникам, ремесленникам, людям, работающим за границей. Эти лица могут зарегистрироваться в фонде и начать уплачивать взносы. Тем самым они формируют права для своего социального обеспечения. У них идет страховой стаж для получения пенсии по возрасту, а также отчисления позволяют получать больничный, пособие по трудоспособности. На сегодняшний день граждане, занимающиеся деятельностью, для которой не нужна регистрация ИП, такой возможности не имеют. Их просто нет в законе «Об основах государственного социального страхования».

По словам замминистра, чиновники сейчас изучают вопрос предоставления возможности таким людям возможности отчислять взносы в ФСЗН.

На данный момент нет законодательного механизма уплаты отчислений в Фонд социальной защиты населения для таких категорий. Сейчас проект закона находится на разработке. И когда его примут, пока неизвестно. А пока эти люди не могут рассчитывать ни на больничный, ни на пособие по уходу за ребенком, ни на пенсию.

— На сегодняшний день право на пенсионное обеспечение, право на получение пособий, в том числе и по временной нетрудоспособности, и по беременности и родам, по уходу за ребенком до трех лет, увязаны напрямую с отчислениями в ФСЗН, — отметил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков. — Право делать отчисления в ФСЗН также предоставляется творческим работникам, ремесленникам, людям, работающим за границей. Эти лица могут зарегистрироваться в фонде и начать уплачивать взносы. Тем самым они формируют права для своего социального обеспечения. У них идет страховой стаж для получения пенсии по возрасту, а также отчисления позволяют получать больничный, пособие по трудоспособности. На сегодняшний день граждане, занимающиеся деятельностью, для которой не нужна регистрация ИП, такой возможности не имеют. Их просто нет в законе «Об основах государственного социального страхования».

По словам замминистра, чиновники сейчас изучают вопрос предоставления возможности таким людям возможности отчислять взносы в ФСЗН.