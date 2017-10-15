Марш рассерженных белорусов в Бресте: как это было 15.10.2017, 9:14

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ФОТО: BINKL.BY

Весенняя акция протеста в Бресте стала масштабным и ярким событием.

Власти всячески пытались помешать проведению акции протеста, на главной площади города проходил детский праздник. Но это не остановило участников протеста пошли к зданию горисполкома.

После митинга толпа двинулась центральными улицами к ЦУМу. К протестующим присоединялись люди, и в итоге в шествии приняли участие несколько тысяч человек.

Видео с самыми яркими моментами размещено на ютуб-канале телеканала «Белсат».

Напомним, что 21 октября в 14:00 на сОктябрьской площади Минска состоится Марш рассерженных белорусов 2.0.