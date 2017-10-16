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Рассерженные слонимчане – властям: Вашей алчности предела нет

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  • 16.10.2017, 8:20
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Фото: svaboda.org

Народ настаивает на выполнении своих требований.

19 марта сотни рассерженных слонимчан вышли на главную площадь города. Протестующие требовали от властей ответа на вопросы, которые остались актуальными и сейчас: почему нет рабочих мест, где обещанные зарплаты, когда чиновники прекратят грабить народ?

Разговор с вышедшими к людям представителями исполкома, в том числе и «мэром» Слонима Олегом Таргонским получился очень эмоциональным. Участники митинга приняли тогда резолюцию. В резолюции люди потребовали отменить дерет №3, остановить рост цен, остановить повышение пенсионного возраста, отменить рост цен на «коммуналку, отменить контактную систему, которая позволяет увольнять всех неугодных, создать условия для частного бизнеса, провести в стране свободные выборы.

Требования народа не выполнены властями до сих пор.

Напомним, что 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска состоится Марш рассерженных белорусов 2.0.


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