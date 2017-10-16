Остановим беспредел в белорусской армии! 5 16.10.2017, 10:17

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На Марше рассерженных белорусов 2.0 прозвучат новые требования.

В интернет-сообществе «Движ «Баста!» появился новый плакат с призывом поднять на акции протеста, которая состоится в Минске 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади, проблему дедовщины, беззакония и беспредела в белорусской армии.

«Не хочешь, чтобы такое произошло с тобой, твоим братом или другом? Пора остановить этот беспредел», — говорится в подписи к плакату.

Напомним, что 3 октября 21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, призванный на службу менее полугода назад, был найден повешенным в подвальном помещении одного из зданий на территории воинской части под Борисовом. 5 октября в качестве первоначальной версии трагедии следствие назвало суицид. Родители и друзья погибшего в эту версию категорически не верят.

10 октября следствие сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия).

Кстати, это вторая трагедия за год в Борисове — 31 марта в петле нашли еще одного парня — Артема Бастюка. Cледственный комитет прекратил уголовное дело, начатое по факту смерти Бастюка.

Напомним, что 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска состоится Марш рассерженных белорусов 2.0.