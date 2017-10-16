В Минске возле Минобороны провели акцию протеста 8 16.10.2017, 16:09

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Возле здания министерства припарковали авто с плакатом.

Возле Министерства обороны в Минске сегодня, 16 октября, припарковали автомобиль.

«Армия, где вешают наших детей, это не армия, это — г***о. Артем Бастюк, Саша Коржич, чей сын следующий?» — говорится на самодельном плакате.

Об этом сообщает nn.by.

Напомним, что 3 октября 21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, призванный на службу менее полугода назад, был найден повешенным в подвальном помещении одного из зданий на территории воинской части под Борисовом. 5 октября в качестве первоначальной версии трагедии следствие назвало суицид. Родители и друзья погибшего в эту версию категорически не верят.

10 октября следствие сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия).

Кстати, это вторая трагедия за год в Борисове — 31 марта в петле нашли еще одного парня — Артема Бастюка. Cледственный комитет прекратил уголовное дело, начатое по факту смерти Бастюка.

В связи с делом Александра Коржича из Вооруженных сил уволены четыре должностных лица, также отстранены от должностей пять военных в Печах.