Гомельчанин вырастил дома сома и ведет от его имени видеоблог 1 16.10.2017, 16:25

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Сом предсказывает рыбакам хороший клев и погоду.

Первым в мире сомом-блогером называет гомельчанин своего питомца, которого вырастил дома в аквариуме. Рыбак Дмитрий Уклейко зарегистрировал в соцсетях аккаунты от имени сома Сeмы и выкладывает фото и видео о жизни гигантской речной рыбы в Twitter, Instagram и YouTube, пишет kp.by.

- Всем привет, меня зовут Сeма. Я живу в Гомеле и предсказываю клев рыбы. Читайте меня, и успех на рыбалке вам обеспечен! - читают журналисты в аккаунте @Siomasom в Твиттере. В Инстаграме у Семы уже больше сорока подписчиков, но самый популярный его канал на Ютубе, где видео набирают сотни просмотров.

- Два года назад 20-сантиметрового малька достал из браконьерских сетей, с тех пор он живет у меня в аквариуме, недавно переселил его в 600-литровую «квартиру». Вырос уже до пяти килограммов и почти до метра в длину. Начинал с того, что выставлял видео о том, как мой сом кормится. А потом рыбаки в специализированных группах стали задавать вопросы по предсказанию клева. Я уверен, что странички Сёмы интересны не только рыбакам, но и всем любителям природы, - рассказывает Дмитрий.

Кормят Сему карасиками, которых приносят рыбаки. Видео с процессом охоты сома на мелкую рыбу особенно захватывающие, поэтому набирают много просмотров и лайков.

Именно по аппетиту сома предсказывают не только клев, но и погоду. Если он проявляет активность, энергично заглатывает рыбок, значит, погода будет хорошей и речные собратья сегодня тоже выйдут на охоту - хороший улов гарантирован. А если Сёма не обращает на карасей никакого внимания, лежит на дне, - погода изменится, пойдет дождь и клева не будет. Прогнозы почти всегда оказываются верными - того и гляди, скоро рыба подсидит известных синоптиков, и вместо передач по ТВ зрители переключатся на видеоканал Сёмы! А дочь Дмитрия, школьница Аня, спрашивает у питомца, что ей поставят по контрольной. Говорит, что предсказания тоже оправдываются.

- Вот сейчас подхожу к аквариуму, Сёма поднимается со дна к моей руке, я его глажу за ус. Значит, ближайшие пару дней хищная рыба будет клевать, и ожидается понижение давления. Когда погода устойчивая, сом питается регулярно, как бочка - сколько давай, столько будет есть, хлопок - и карася нету. А когда надвигается перемена погоды, например оранжевый уровень опасности, Сёма просто ложится на дно и покормить его невозможно. Рыбаки часто звонят, спрашивают, как сегодня Сёма ест, - говорит Дмитрий.

Со временем он планирует вернуть рыбу в естественную среду, ведь в природе сомы живут до 100 лет и достигают 300 килограммов веса. Никакого аквариума не хватит! Поэтому, когда Сёма достигнет 10 кг, отправится обратно в реку.