Олег Дулуб: Беларусь по своей природе футбольная страна 2 16.10.2017, 17:45

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Олег Дулуб

Фото: onliner.by

Ситуация такая, что искусственно поднимается хоккей.

Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб ответил на вопрос о том, считается ли футбольной страной Беларусь, пишет «Трибуна».

– Беларусь – не футбольная страна?

– Это неправда! Беларусь по своей природе футбольная страна, народ любит футбол. Ситуация такая, что искусственно поднимается хоккей. Любая искусственная вещь, она не срабатывает. Если я назову вам цифру «более 40 ледовых дворцов по стране»… Это очень большое число, можно было сделать 10 и развивать другие виды спорта: гандбол, баскетбол.

Полей хороших у нас очень мало. В следующем году в Минске сделают центральный стадион. У нас есть хороший стадион в Борисове, также можно показать Гомель, Витебск, Брест, областные центры. Но они не дотягивают до лучших украинских стадионов. Нужно учитывать, что Украина принимала чемпионат Европы. Когда домой приехал, я сказал: «Наверное, нужно нам провести европейское первенство, тогда вы поймете разницу между хоккеем и футболом». Когда я ездил на чемпионат мира по хоккею, мне было интересно, но все равно по ажиотажу и накалу – не то.