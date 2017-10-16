Николай Статкевич: В Беларуси найдутся мужчины, которые выйдут 21 октября на Площадь 4 16.10.2017, 20:41

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Николай Статкевич

Каждый желающий может прийти на Марш рассерженных белорусов 2.0 со своим плакатом.

Николай Статкевич проинформировал Мингорисполком о проведении 21 октября в 14 часов на Октябрьской площади столицы Марша возмущенных белорусов 2.0. Это не подача заявки в привычном письменном виде, а именно сообщение, которое Статкевич направил по электронной почте и зарегистрировал на сайте Мингорисполкома, сказал политик «Радыё Свабода».

Такую форму один из лидеров Белорусского Национального Конгресса выбрал потому, что «прошлый опыт уведомлений в Мингорисполком о запланированных мирных собраниях показал нежелание властей придерживаться законодательства и международных обязательств, взятых на себя нашей страной. Поэтому предлагаю выполнить требования Конституции и гарантировать беспрепятственное и безопасное проведение массового мероприятия».

Если раньше планировалось во время акции обсуждать отчасти экономические вопросы, то сейчас добавилась еще одна острая проблема, связанная с гибелью солдата в Печах, объяснил Николай Статкевич.

«Сначала мы планировали акцию против обнищания народа. Но теперь предлагаем и еще одну тему - беспредел в армии. Проблема дедовщины в армии волнует и молодежь, и их родителей. И трагический случай в Печах потряс белорусское общество. Каждый желающий может приходить со своим плакатом», - сказал политик.

На вопрос, присоединятся ли к акции, которую проводит Белорусский Национальный Конгресс, другие политические силы, Николай Статкевич ответил, что те, кто реально хочет бороться, объединились в БНК, особенно в регионах.

«Все живое - здесь, в Белорусском Национальном Конгрессе. А есть еще так называемая «комнатная оппозиция», которая начала выползать на улицу, когда карали в основном штрафами, а штрафы оплачивали правозащитники. А сейчас, когда лидером начали давать реальные сутки - они снова стали «комнатной оппозицией». Но, надеюсь, в Беларуси найдутся мужчины, которые не побоятся выйти на Октябрьскую площадь, - говорит Статкевич.