закрыть
17 октября 2017, вторник, 1:37
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: Под Слуцком странным образом «отремонтировали» дорогу

12
  • 16.10.2017, 22:07
  • 4,786

Грунтовую дорогу отремонтировали латками из асфальта.

Фотографии довольно странного ремонта местной дороги в Слуцком районе прислал читатель «Онлайнера» Артем. По его словам, снимки были сделаны накануне выходных. Мужчина уверяет, что в течение восьми лет дорога, ведущая к деревне Великий Быков, не асфальтируется, а чинят ее с применением столь необычных методов.

«Таким образом был произведен ремонт автодороги Слуцк — Кирово — Великий Быков (Слуцкий район, перед деревней В. Быков), — пишет Артем. — Автомобилей там проезжает достаточно много (деревня отнюдь не маленькая), особенно в теплый сезон. Остается загадкой: неужели такой ремонт прописан в СТБ?»


Мнение

Дзедаўшчына па-савецку
Дзедаўшчына па-савецку Алег Дашкевiч
Защитим наших детей!
Защитим наших детей! Николай Статкевич
Если не сопротивляться – отнимут воздух
Если не сопротивляться – отнимут воздух Ирина Халип
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах»
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах» Константин Скуратович


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Возможно, смерть этого парня в Печах подтолкнет белорусов к действиям
Дмитрий Бондаренко: Возможно, смерть этого парня в Печах подтолкнет белорусов к действиям
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»