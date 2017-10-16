Фотофакт: Под Слуцком странным образом «отремонтировали» дорогу 12 16.10.2017, 22:07

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Грунтовую дорогу отремонтировали латками из асфальта.

Фотографии довольно странного ремонта местной дороги в Слуцком районе прислал читатель «Онлайнера» Артем. По его словам, снимки были сделаны накануне выходных. Мужчина уверяет, что в течение восьми лет дорога, ведущая к деревне Великий Быков, не асфальтируется, а чинят ее с применением столь необычных методов.

«Таким образом был произведен ремонт автодороги Слуцк — Кирово — Великий Быков (Слуцкий район, перед деревней В. Быков), — пишет Артем. — Автомобилей там проезжает достаточно много (деревня отнюдь не маленькая), особенно в теплый сезон. Остается загадкой: неужели такой ремонт прописан в СТБ?»