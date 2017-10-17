БГК в один день проведет два официальных матча в разных частях Европы

БГК в один день проведет два официальных матча в разных частях Европы3
- 17.10.2017, 20:13
Грядет уникальное событие для белорусского гандбола.
БГК им. Мешкова сыграет с двумя соперниками в один и тот же день сразу в двух разных городах. Сеанс одновременной игры назначен на 18 октября: в сербском Нови-Саде мешковцы схлестнутся с "Войводиной" в рамках SEHA-лиги, а в белорусском Гомеле — с тамошней одноименной командой уже в рамках родного национального чемпионата. Матчи начинаются с интервалом в час. В 18.00 и в 19.00 соответственно.
Итак, в рамках 6 тура SEHA-лиги на арене "Слана-Бара" БГК сразится с "Войводиной". В балканский вояж мешковцы отправились сегодня утром под руководством Андрея Мочалова и Павла Башкина, — информирует официальный сайт БГК. В выездном "сербском списке" 15 игроков:
Вратари: Владимир Корсак, Иван Мацкевич, Раде Миятович.
Крайние: Егор Будейко, Максим Мочалов, Райко Проданович, Любо Вукич.
Линейные: Вид Потеко, Вячеслав Шумак, Растко Стойкович.
Полусредние: Петар Джорджич, Константин Игропуло, Александр Шкуринский.
Разыгрывающие: Артем Кулак, Владислав Наумук.
Ну, а вторая часть команды сегодня после обеда отправилась в Гомель. В матче чемпионата Беларуси Сергей Бебешко и Игорь Раповец планируют использовать 15 гандболистов:
Вратари: Иван Пешич, Виталий Черепенько.
Крайние: Денис Рутенко, Андрей Юринок.
Линейный: Артем Сельвесюк.
Полусредние: Андрей Ященко, Павел Горак, Павел Дорофеев, Никита Лощаков, Даниил Вергейчик, Олег Астрашапкин, Сергей Шилович.
Разыгрывающие: Дмитрий Никуленков, Валентин Куран, Валентин Силко.