Как не попасть в «автоподставу» на дороге 19.10.2017, 10:27

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Эксперт рассказал о мошенниках, которые наживаются на доверчивых водителях.

Дорога полна сюрпризов, включая те, которые создаются другими участниками умышленно. Насколько актуальна тема автоподстав в Беларуси, как защититься в спорной ситуации и в чем приходится разбираться экспертам, мы поговорили с заместителем начальника отдела криминалистических экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Витебской области Александром Юрьевичем Никитиным, пишет сайт abw.by.

- Насколько актуальна для Беларуси явление автомобильных подстав? Информации в публичном доступе о чем-то подобном у нас не встречается, в отличие от той же России. Возможно, это явление пришло и к нам, однако, не поддается широкой огласке?

- Тема автомобильных подстав - когда мошенники намеренно провоцируют мелкое ДТП с целью вымогательства денег у жертвы - для Беларуси не актуальна. Система обязательного страхования покрывает практически весь автопарк страны. Выплаты по договорам страхования покрывают те повреждения, которые могут возникнуть в результате таких афер. Как правило, это притертости бампера, мелкие кузовные повреждения, поцарапанные зеркала. Смысла разбираться на месте попросту нет.

Более того, существование европротокола в принципе упрощает все процедуры при небольшом ДТП. Проблемы решаются без вызова ГАИ. Мошенникам такой сценарий не подходит: им нельзя "светиться" в протоколах и страховых компаниях. Этот момент, кстати, водителям стоит помнить, если участник аварии не хочет официального оформления. Наконец, суровая правда: у белорусских водителей часто попросту нет с собой денег.

- Возможно ли, что автомобильные подставы в Беларуси остались где-то в истории страны 20-летней давности? Либо же мы к этому еще попросту не пришли?

- Такие мошеннические схемы не были популярны ни в прошлом, ни сейчас и, будем надеяться, не станут и в будущем. К сожалению, некоторые тенденции из России имеют свойство со временем переходить к нам. У соседей автомобильные подставы явление распространенное, и, зная это свойство, мы стараемся контролировать ситуацию. В плане ПДД наши люди немного расслаблены, но на дорогах всегда стоит быть на чеку. Опять же, ориентируясь на пример России, схем для подстав существует просто бесчисленное количество - можно ожидать что угодно.

- Тогда какой "тренд" характерен именно для нашей страны?

- У нас более распространены опасное вождение, "учительство", желание насолить обидчику путем жалобы в ГАИ. К примеру, не пропущенный пешеход может всерьез обидеться и сообщить в ГАИ о наезде на ногу. В результате экспертизы выясняется, что факта наезда не было – и сам участник сознается в желании отомстить водителю.

Бывает и так, что участники ДТП специально искажают или выдумывают факты, чтобы избежать ответственности. Из ПДД всем известно, что движение задним ходом на перекрестке запрещено. Потому водитель, совершивший подобным образом ДТП, перекладывает вину на другого участника дорожного движения, сообщая, что именно тот въехал в стоящий автомобиль. Опять же на основе экспертизы доподлинно становится ясно: имело место движение задним ходом, водитель исказил реальность.

- Как с этим бороться? И можно ли свести вероятность клеветы в свою сторону к минимуму?

- Сейчас видеорегистраторы и камеры значительно облегчают жизнь. Умышленные были маневры или нет, создавал ли пешеход препятствие для движения или все же вина в наезде лежит на водителе... Как правило, находятся очевидцы и свидетели. А их слова, подкрепленные видео, позволяют воссоздать всю картину целиком.

- Подойдет ли для таких целей какой-нибудь дешевый видеорегистратор? У многих на дорогую модель просто не хватит возможностей семейного бюджета....

- Качество записи не играет ключевую роль. В нашей практике еще не было такой видеозаписи, на который не получилось бы в принципе рассмотреть суть происходящего. Какие-то детали, вроде номерных знаков, могут быть и не видны, но само конфликтное событие просмотреть можно. Посредственным качеством страдают камеры наружного видеонаблюдения, но даже они помогают восстановить цепочку событий.

- Каким образом восстанавливается цепочка событий?

- Мы работаем в основном с покадровыми изображениями. В буквальном смысле разбираем видеозапись по кадрам и начинаем анализировать ситуацию. В простейших случаях анализ весьма сильно напоминает школьную задачу: известно расстояние между двумя объектами вроде мачт освещения, известно время, за которое автомобиль преодолел это расстояние. Определить скорость не составит труда.

Но стоит понимать, что автотехническая экспертиза применяется лишь в спорных или изначально непонятных ситуациях. Назначить экспертизу может ГАИ. Это касается тех случаев, когда сотрудники ГАИ не могут что-то выяснить сами. Мы же имеем допуск и знания для подобных исследований. Угол столкновения, модель движения – вычисляется все.

Причем нужно понимать, что экспертизы – это такое дело, в котором одна из сторон в любом случае будет недовольна. Потому для одних мы своего рода спасение, для других – наказание. При желании провести экспертизу можно и самостоятельно на платной основе, но нужно быть готовым к тому, что результат может быть не в вашу пользу. Но таковы особенности любого конфликта интересов.

- Приведите несколько примеров, с чем приходится сталкиваться в своей практике. Выбегающие пешеходы? Беспричинно тормозящие авто посреди дороги?

- Например, переход дороги в неположенном месте. Был весьма показательный случай: пешеход резко выбежал из-за припаркованного автомобиля и попал под колеса движущегося. У водителя был установлен видеорегистратор – он-то и прояснил всю ситуацию.

Мы рассчитывали наихудший сценарий для водителя: за момент торможения была принята показавшаяся из-за припаркованного авто голова пешехода. С этого момента уже нужно было бы тормозить, хотя по сути водитель еще даже не успел заметить пешехода. И даже в таком случае он не смог бы предотвратить ДТП, поскольку до момента столкновения прошло всего 1,268 секунды.

Момент столкновения в кадр не попал, но опять же благодаря записи его удалось вычислить. При покадровом разложении видео хорошо заметно, как капот проседает, а затем приподнимается вверх. За счет такой, казалось бы, мелочи, попавшей в объектив видеорегистратора, вся картина восстанавливается до милисекунд.

Опять же была определена скорость движения автомобиля. Размеры разметки, расстояние между столбами, время движения – помните школьную задачу? По похожей методике определяется возможность остановки или предотвращения ДТП водителем и в других ситуациях. Многие ситуации очень скоротечны – 1-2-3 секунды.

Еще пример: ДТП на Московском проспекте в Витебске. Мы определяли, на какой сигнал светофора выезжал автомобиль с самого проспекта. В нашем распоряжении были записи с камер видеонаблюдения с двух точек, информация о пофазной работе светофоров. Вердикт был однозначным: автомобиль с Московского проспекта выехал на перекресток на красный сигнал.

Хотя бывают и совершенно иные ситуации. Зимой в результате двойного ДТП погиб человек. Мы выясняли, в результате первого или второго? Каждая ситуация рассматривается отдельно, во внимание принимается вся картина ДТП. Коэффициент сцепления, уклон дороги, время суток, видимость, время реакции водителя и даже время срабатывания тормозной системы – замедление ведь не мгновенно. И в каких-то ситуациях у водителя просто нет шанса предотвратить столкновение, поскольку он даже не успеет оценить препятствие как таковое. Прискорбно, но примером подобного являются ДТП с участием выбегающих детей из-за машин во дворах. И далеко не всегда, как принято думать, водитель окажется виновным в случившемся.

- А если нет камер и записей с регистраторов очевидцев?

- В крайнем случае, чтобы определить картину произошедшего, подойдет даже фото на мобильный телефон. Существует старая методика определения размеров объектов на фото, которая актуальна и работает до сих пор. Зная размеры хотя бы какого-то объекта на снимке, картина столкновения вырисовывается вплоть до точки.

Наш вердикт

К счастью, явление автомобильных подстав, примеров которых в сети существует огромное количество, у нас не распространено. Однако одной из проблем на наших дорогах являются сами участники дорожного движения, а вернее - поведение отдельных водителей и пешеходов. Об этом постоянно идут толки в комментариях: для одних опубликованные на общее обозрение записи с видеорегистраторов - это жалобы и кляузничество, для других - хоть какой-то способ борьбы с хамами и нарушителями на дорогах, которые своими действиями представляют угрозу для прочих участников. Благо, в действительно спорных ситуациях современные технологии вкупе с не очень современными, но работающими методиками, позволяют выявить, кто есть кто.