«Чтобы всколыхнуло чувство гордости за наш славный Слоним» 1 2.10.2017, 9:31

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25-летний слонимчанин возрождает Полесские Афины.

— Однажды, когда мне было семь лет, мы с родителями шли через лес и я нашел на тропинке пулю. С этого все и началось. Постепенно интерес к истории в целом и родному городу в частности рос. Слоним имеет очень богатое культурно-историческое прошлое. Только изучая и осознавая это, начинаешь по-настоящему гордиться тем местом, где ты живешь, — рассказывает корреспонденту «ГС» 25-летний коллекционер и филокартист Роман Мороз.

Роман родился и вырос в Слониме. Получил образование инженера по радиоэлектронике в Бресте, побывал во многих городах Западной Беларуси, но живой интерес к малой родине в нем не ослабевал никогда.

— Историей Беларуси начал увлекаться еще в школе. В какой-то степени на это повлиял отец. Родом он из деревни Костени, а эти места известны богатыми военным событиями. Отец проявлял интерес к военной литературе и фильмам и много рассказывал мне о событиях прошлого. Когда началась история в школе, мне было интересно, но я уже понимал, что в учебниках не освещается даже половины, а об остальном говорится очень поверхностно и однобоко. Увлекаясь историей в целом, я захотел узнать больше о том месте, где я родился и живу. Интересующие меня материалы брал из интернета, из книг — использовал все то, что находится в общем доступе. Много ездил по Слонимскому району, изучая местность. Постепенно проникаясь историческим прошлым Слонима, я полюбил его, думаю, навсегда. Ни за что не поехал бы жить куда-то еще.

У Романа есть более тридцати открыток с видами старого Слонима, которые он собирает уже четыре года. По словам филокартиста, общая их стоимость превышает 500 долларов.

— Как-то мне захотелось иметь что-то непосредственно связанное с городом. И я наткнулся на аукцион, где продавались открытки с изображением Слонима. За некоторые из них на аукционах разыгрываются настоящие схватки. С тех пор коллекционирую открытки и фотографии. Покупки совершаю на различных сайтах, а также на сходках коллекционеров, которые проводятся каждый месяц в Гродно, — рассказывает Роман. — Мое самое ценное приобретение — это две аэрофотосъемки Слонима времен Первой мировой. Обошлись мне они в общей сложности в 160 долларов.

Помимо открыток и фотографий, у Романа имеется карта Слонимского района 1915 года, приобретенная на аукционе, а также старые документы и письма середины XIX века, которые он нашел на чердаке — в основном это деловая переписка различных чиновников, некоторые написаны на гербовой бумаге. Коллекцию дополняет ряд бутылок времен Первой мировой, а также британская противогазовая сумка времен Второй мировой, попавшая к нам по ленд-лизу. На стене висят две картины, которые он сделал, используя найденные в окрестностях Слонима монеты, велосипедный номер, значки.

— Это еще не все, — рассказывает Роман, доставая книгу ручной работы с оригинальной подписью Мечислава Владиславовича Пожерского.

Кавалерист Московского полка Пожерский, по словам Романа, был пожалован за отличие в делах против неприятеля медалью «За храбрость» 4-й степени. Принимал участие в Русской Олимпиаде 1913 года, где завоевал почетный кубок и золотую медаль — наряду с другими офицерами надлежало в течение 10 минут показать по 20 номеров высшей школы езды и выездки.

— Хоть Пожерский к истории Беларуси не относится, я рад, что ко мне в руки попала личная вещь когда-то известного человека. Нашел эту книгу на барахолке в Гродно. В ней собраны фотографии лошадей и вырезки из газет. Правда, какой-то человек потом из этой книги сделал альбом для марок, но что-то осталось. А самое интересное — сохранились фотографии самого Пожерского на лошадях.

Помимо истории и коллекционирования, Роман увлекается музыкой. Окончив музыкальную школу по классу аккордеона, музыку он не забросил. Талант к сочинительству он проявлял с детства, поэтому купил синтезатор. И теперь пишет музыку — больше для себя и под настроение.

А однажды Роману захотелось самому сделать зажигалку, что вылилось в увлечение стимпанком. И до сих пор он делает небольшие вещи вроде ручек и зажигалок в этом необычном стиле.

— Стимпанк мне нравится своим своеобразным стилем и красотой. Это направление самого разнообразного креатива, на основе идеи, что мир застыл на технологиях второй половины XIX века, — делится слонимчанин.

Пленочная черно-белая фотография тоже одно из его увлечений.

— Мой первый пленочный фотоаппарат был просто как элемент декора. Но примерно четыре года назад один знакомый отдал свой фотоаппарат, и я решил попробовать поснимать. В Минске купил советскую пленку, проявитель, фиксаж. Попробовал. Снимки получились изумительными, со своими эффектами, и я начал этим увлекаться. Даже проводил для некоторых людей фотоссесии.

А для успокоения души и просто для удовольствия Роман ремонтирует механизмы механических часов и собирает жестяные пивные крышки. Но, конечно же, главным увлечением Романа остается Слоним и его история.

— Жаль, что большинство людей относится нейтрально к своей малой родине. Мне очень хотелось бы найти и показать что-то действительно стоящее, что впечатлило бы людей и всколыхнуло бы в них чувство гордости за наш славный Слоним, чтобы его снова по праву можно было назвать Полесскими Афинами!