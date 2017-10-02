На что может повлиять лимит на ввоз посылок из-за рубежа 9 2.10.2017, 10:41

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Результаты этих экспериментов в первую очередь сказываются на рядовых гражданах.

Катерина Борнукова — академический директор Центра экономических исследований BEROC и визитирующий профессор Киевской школы экономики. Имеет степень PhD in Economics (кандидата экономических наук) Мадридского университета Карлоса III. Onliner.by читает 5 лет.

Страсти вокруг беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа продолжают кипеть. Обсуждение суммы, которую люди могут тратить на товары, купленные в магазинах за рубежом, не останавливается. Десятки тысяч белорусов ждут положительного решения по проекту повышения лимита на беспошлинный ввоз товаров в страну с €22 до €200 в месяц. Вместе с тем на днях стало известно, что в соседней России его, наоборот, планируют снизить.

Если вспомнить, качели с лимитами на поступление посылок из-за рубежа качаются то в одну, то в другую сторону уже далеко не первый раз. Ситуация изменялась в сторону роста в 2014 году, после произошло значительное падение в 2016-м, и вот цикл продолжается. Все это время чиновники пытаются найти золотую середину, чтобы защитить отечественного производителя, ограничить перекупщиков, занимающихся нелегальной торговлей, и так далее. Как водится, результаты этих экспериментов в первую очередь сказываются на рядовых гражданах.

Но давайте отбросим лозунги и попробуем разобраться, на что на самом деле влияют подобного рода ограничения.

По статистике в прошлом году в Беларусь было доставлено чуть более 12 млн посылок, и 99% из них попадали под ограничение в €22. Мало того, по данным Таможенного комитета, даже в оставшемся 1% было немало посылок, которые, по сути, также не вписывались в лимит (просто некоторым людям пришло сразу несколько посылок в один месяц).

При помощи почты люди ввозят в Беларусь товаров на сумму более $270 млн в год, и на первый взгляд это число кажется огромным. Но не в масштабах страны: оно составляет менее 1% от общего импорта.

И уж если говорить откровенно, я твердо уверена, что этот самый 1% никакой опасности для экономики нашей страны не несет. Аргумент, который часто используется, заключается в том, что товары, которые приходят из-за рубежа, не соответствуют стандартам качества. Мол, если наши производители одежды обязаны соблюдать определенные нормативы и иметь сертификаты, то было бы неплохо сделать так, чтобы в страну ввозилось как можно меньше товаров, этим требованиям не соответствующих. Считаю, что это совершенно неправильная логика, которая построена на теоретических предположениях, когда есть практика, на которую надо обращать внимание в первую очередь.

Так вот практика показывает, что людям не нужны сертификаты, они готовы заказывать одежду из Китая. И судя по всему, качество продукции их устраивает. Как при этом защитить отечественного производителя? Элементарно! Упростить регулирование, чтобы белорусские компании смогли наконец шить дешевую и конкурентоспособную одежду, не тратя время и ресурсы на бюрократию.

Важно понимать, что жесткие ограничения на импорт бьют в первую очередь по самым социально незащищенным слоям населения, которые ищут возможность сэкономить хотя бы несколько долларов, несмотря на то, что и качество на многих зарубежных площадках не всегда гарантировано, и ждать посылку порой приходится очень долго.

Так же неубедительно звучат аргументы о том, что иностранные товары душат отечественного производителя. Мол, если не следить за тем, что и в каком количестве к нам ввозят, у нас не будет развиваться собственное производство. Следить, конечно, необходимо, но в разумных пределах. Все экономисты знают: чрезмерный контроль — это только во вред.

Производство надо развивать там, где мы более эффективны. Не стоит конкурировать с Китаем в областях, где мы изначально проигрываем. Даже запреты на ввоз товаров в итоге не дадут ничего, они создадут лишь нездоровые тепличные условия, в которых неконкурентоспособные отечественные предприятия будут продолжать существовать в положении «пациент скорее мертв, чем жив», экономика останется низкопроизводительной, и от этого не выиграет ровным счетом никто. Пристрелите уже подыхающую лошадь, зачем ей мучиться!

Еще не мешало бы вспомнить, что во многих странах ЕС лимит на беспошлинный ввоз импортных товаров составляет как раз те самые €22 (к слову, распространяется он только на посылки от коммерческих организаций). Получается, перенимаем передовой европейский опыт?

На самом деле нет. Во-первых, далеко не весь европейский опыт передовой. Во-вторых, не стоит путать огромный, самодостаточный рынок ЕС с маленьким, зависимым от импорта белорусским. Я очень сомневаюсь, что в ближайшие годы в нашей стране появится полноценное импортозамещение дешевых китайских смартфонов. То же касается разнообразных мелких электронных гаджетов, производство которых отечественные предприятия вряд ли освоят. Да и стоит ли это делать?

И вот тут возникает еще один интересный момент. Пытаясь ограничить нелегальную закупку «барыгами» дешевых китайских товаров, государство как будто бы ограждает отечественный рынок от низкокачественных подделок (что сегодня совсем уж спорный вопрос!). Но включив логику, мы сразу поймем, что этого не происходит. Получается, что на эти же товары получают лицензии, и после уплаты налогов они появляются на полках магазинов, но продаются уже втридорога. Зато государство, борясь с перекупщиками, встало с ними в очередь за получением прибыли с каждой покупки.

Казалось бы, цель достигнута: белорусы покупают товары и платят свою десятину в казну. Но! Если мы будем покупать импортную продукцию по завышенной цене, нам в теории уже может не хватить ресурсов на приобретение продукции отечественных производителей — и тогда уже вопрос, выиграло государство или проиграло, видится нам совсем с другой стороны.

Не проще ли было создать условия, при которых перекупщикам было бы выгодно легализовать свой маленький бизнес? Думаю, что сегодня как раз то самое время, когда надо дать людям все возможности заработать. Российский опыт явно показал, что любая политика жесткого импортозамещения приводит к трем вещам: креветкам белорусского производства, росту контрабанды и массовому недовольству населения, которому за эти реформы приходится платить рублем и комфортом. В результате за счет значительных усилий можно, конечно, повысить эффективность той или иной отрасли, но это наверняка будет временное явление, которое просуществует до тех пор, пока не будут открыты границы и свободная конкуренция не растерзает компании, выросшие в парниковых условиях.

В общем, хватить уже стрелять из пушки по воробьям. Если лимит повысят, количество посылок определенно вырастет до, скажем, 1,5% от общего импорта. Это не станет для белоруской экономики ни трагедией, ни спасением. Достаточно единожды отрегулировать этот процесс разумно, и о нем вообще будут мало вспоминать. Предложенное сейчас ограничение на беспошлинный ввоз посылок в €200 в месяц, на мой взгляд, вполне приемлемо. Я бы добавила к этому более лояльные временные ограничения (допустим, прописав сумму как €2400 в год и окончательно решив вопрос) и сконцентрировалась бы на более насущных для отечественной экономики проблемах.