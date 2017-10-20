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Новый политический клип «Ленинграда» за два дня посмотрели почти 3,5 миллиона человек

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  • 20.10.2017, 16:58
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В городке Мухино на сцену выходит подвыпивший кандидат в президенты.

Рекордные просмотры клип известной группы под названием «Кандидат» с лидером Сергеем Шнуровым собрал меньше чем за сутки.

Действия в музыкальном видео разворачиваются в городке Мухино, которому исполняется 1070 лет. В кадре реальные российские будни: концерт местной самодеятельности, ярмарка, полицейские «под мухой», шашлыки и кот, которого и пустили на этот самый шашлык. Мэр должен разыграть телевизор, но он не появляется на сцене… так как его посадили. В этот момент на сцену выходит местный житель в состоянии алкогольного опьянения, который объявляет, что собирается баллотироваться в президенты.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

А в припеве:

«Если кратко, если четко:

Только взятка, только водка.

Вот стальные наши скрепы,

Остальные все нелепы»

В видео много нецензурной брани.

Поклонники группы в комментариях на youtube пожаловались, что им «жалко котика», но по словам создателей клипа, ни одно животное не пострадало. Сам Шнур в Instagram написал только одно: «Если жалко котика, то не все человеческое потеряно».

Режиссер клипа – Анна Пармас сняла все топовые клипы «Ленинграда». Например, «Экспонат» и «В Питере – пить».

Выборы президента России пройдут 18 марта.


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