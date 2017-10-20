Где сейчас баскетболистки, которых полюбила вся Беларусь 3 20.10.2017, 18:07

2,587

10 лет назад женская сборная Беларуси по баскетболу завоевала бронзу на чемпионате Европы.

Коллектив Анатолия Буяльского завоевал на чемпионате Европы в Италии «бронзу», удивив тогда весь баскетбольный континент. Наша команда была абсолютным дебютантом на подобных соревнованиях и никогда не достигала значимых результатов, пишет «Трибуна».

Белоруски здорово прошли групповую стадию в Ортоне. Проиграли испанкам (62:66), но были на порядок сильнее Хорватии (92:66) и Сербии (79:53). На втором этапе они уступили Франции (60:72) и России (87:73), но виктория над хозяйками турнира (66:51) позволила выйти в четвертьфинал. И тут белорусок тоже было не сдержать – повержена Чехия (52:46). За выход в финал сборной Буяльского предстояло сразиться с грозными испанками. Казалось бы, минус 4 очка на групповой стадии внушал оптимизм, но на этот раз Испания оказалась более жесткой – 54:70. А вот в матче за «бронзу» наша команда дала волю эмоциям и уверенно переиграла Латвию со знаменитой Анетей Екабсоне (72:63). Кто играл на том турнире за сборную, и чем сейчас занимаются «буяльские девчата», расскажем подробнее.