Лабиринты самозанятости Константин Скуратович

20.10.2017, 20:28

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КОНСТАНТИН СКУРАТОВИЧ

Как будут работать «самозанятые»?

В Беларуси расширяется список видов экономической (трудовой) деятельности, под которые физлицам не требуется регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Делается это в целях реализации указа № 337, призванного стимулировать самозанятость граждан.

Существовавший список из 18 видов деятельности для самозанятости, уже внесенных в Налоговый кодекс, пополняется в том числе за счет штукатурных, малярных и стекольных работ. Кроме того в список включаются сборка и перетяжка мебели, реализация хлебобулочных и готовых кондитерских изделий, предоставление жилых помещений в краткосрочную аренду и другие занятия.

Как поясняет МНС, краткосрочный гостиничный бизнес и «другие занятия» не требуют лицензирования, специальных разрешений, и если у гражданина имеется жилое помещение и он готов его сдавать, то может делать это смело. Если он умеет штукатурить стены, то может их штукатурить за деньги. Но прежде, чем приступить к работе, он должен письменно уведомить налоговые органы по месту жительства о том, что собирается оказать услугу или продать товар заказчику. Заявительным образом. Нельзя просто позвонить и сообщить об этом. Поскольку требуется указать вид деятельности, место и период ее осуществления, перечень реализуемых товаров (услуг).

От работающих по заявительному приниципу граждан не требуется предоставлять отчеты и декларации в налоговые органы, вести книги проверок и прочее. А Минтруда отказывается требовать от них наличия (ведение) книги жалоб и предложений.

Такая вот занимательная, упрощенная, ненавязчивая бухгалтерия.

А как с ответственностью перед заказчиками? Предполагается, что за Указом, последует изменения в законопроект «О законе прав потребителей», который уже принят в первом чтении в парламенте. Над этими поправками, судя по всему, поработали специалисты МАРТ. Обычно натуральные индивидуальщики-самозанятые не афишируют свои финансовые отношения, соответственно, гарантии качества выполненных работ повисают в воздухе. Поскольку между заказчиком и самозанятым возникают доверительные отношения, а гарантии закрепляются честным словом.

Отныне, физлица (исполнители) обязаны выдавать соответствующие документы по требованию потребителя. В случае чего, заказчик получает законную возможность потребовать от исполнителя допущенных им огрехов в работе. Физлицо может не использовать в своей работе кассовые аппараты, следовательно, может принимать в оплату оказанных услуг наличные деньги от заказчика. Но ему надлежит ежемесячно до начала деятельности (но только за те месяцы, когда она будет осуществляться) оплачивать сбор. Чтобы не отвлекаться на частые посещения налоговой, самозанятому разрешается заплатить наперед – за квартал или год.

В этом месте элегическое повествование о будущей безмятежной жизни самозанятых по упрощенной методике наталкивается на первую бюрократическую непонятку. Например, не так много заказов на штукатурные работы приходится на физлица, поскольку в большинстве своем они выполняются ИП или организациями. Индивидуалу-штукатуру обычно достаются мелкие случайные работы не самых богатых заказчиков, которые трудно поддаются планированию. Уплата единого налога повышает цену услуг самозанятого штукатура, поэтому небогатый клиент постарается найти специалиста приемлемой квалификации из числа самозанятых неплательшиков единого налога.

А налоговая не спит. Она идет по следу всех мастеровитых мужиков, особенно в небольших поселениях, и имеет своих внештатных помощников во всех структурах. И в МЧС, и в сельсовете, и, как теперь сообщают, к этой работе привлекаются и медики, и школьные работники.

А МНС предупреждает, что если во время проверок (а говорили, без книг и записей!) выяснится, что если физлицо работало без уплаты налога, первый раз обойдется только предупреждением и уплатой недостающей суммой налога по установленной ставке, зато попавшись на нарушении повторно, это физлицо выллатит государству сумму, в пять раз превышающую сумму налогов.

Практикум. В Беларуси большинство взрослых детей не живут с родителями, значит – в разных семьях. Между ними часто сохраняются хорошие родственные отношения, реже –денежные. Например, городской зять своей деревенской теще ремонтирует ее обветшавшее жилье. А теща не столько оплачивает его услуги, сколько передает сэкономленные зятем деньги в семью своей дочери для любимого внука. А тут проверка...

Самая низовая экономика, в которой живут самые бедные слои населения, сохраняется преимущественно потому, что у налоговиков нет доступа к ней. Наши грозные ведомства, одно из которых занимается социальной защитой населения, напоминает медведя на пасеке, который разваливает ульи, чтобы отобрать у пчел, как он считает, свое, но на деле разоряет пасеку.

Константин Скуратович, «Наше мнение»