Минтруда и налоговая рассказали про подводные камни указа о «самозанятых» 3 17.10.2017, 12:37

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Главные нюансы связаны с выплатами в пенсионный фонд.

В Беларуси с 22 октября расширят список видов деятельности, под которые физлицам не нужно открывать ИП. Специалисты профильных министерств рассказали нюансы реализации указа № 337 о регулировании деятельности без регистрации ИП, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В 2006 году перечень из 18 видов деятельности для самозанятости уже был определен в Налоговом кодексе. Сейчас он расширен за счет штукатурных, малярных, стекольных работ, сборки и перетяжки мебели, реализации хлебобулочных и готовых кондитерских изделий, предоставления жилых помещений в краткосрочную аренду и других занятий.

«Предлагаемые виды деятельности не требуют получения лицензии, специальных разрешений, гражданин обладает навыками и умениями и может предложить работы и услуги, которые он действительно умеет осуществлять», — пояснила позицию МНС по расширению перечня заместитель Министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

Перед тем, как приступить к работе, нужно письменно уведомить налоговую по месту жительства о желании осуществлять деятельность без регистрации ИП. При этом надо указать вид деятельности и товаров (услуг), место и период ее осуществления.

Сейчас в стране насчитывается более 19 тысяч самозанятых физлиц, сообщила Светлана Шевченко. Они пополнили госбюджет на 1 миллион 600 тысяч рублей. От работающих по заявительному принципу граждан не требуется предоставлять отчеты и декларации в налоговые органы, вести книги проверок и прочее.

Не имеет к ним претензий и Минтруда — от граждан, работающих по заявительному принципу, например, не потребуется вести книгу жалоб и предложений.

Впрочем, из-за указа № 337 внесут некоторые изменения в законопроект «О защите прав потребителей», который был принят «депутатами» в первом чтении в июне этого года. В частности, в документе будет расширен круг ответственных перед потребителем лиц — дополнено определение «исполнитель», сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Ирина Барышникова. Кроме того, если субъекты хозяйствования при реализации товаров (работ, услуг) обязаны выдать потребителю документ, подтверждающий оплату, то физическим лицам МАРТ предлагает выдавать такой документ только по требованию потребителя.

Также физлиц не обязывают использовать в своей работе кассовые аппараты. Единый налог должен ежемесячно уплачиваться до начала деятельности (но только за те месяцы, когда она реально будет осуществляться), можно также платить наперед за квартал или год. Если во время проверок выяснится, что физлицо работало без уплаты налога, первый раз обойдется только предупреждением и уплатой недостающей суммы налога по установленной ставке, зато попавшись на нарушении повторно придется заплатить государству сумму, пятикратно превышающую размер налога. Подробнее эти и другие вопросы по теме можно изучить в специальной разделе на сайте МНС.

К слову, можно одновременно осуществлять один и тот же вид деятельности и как ИП, и как физлицо, рассказала Светлана Шевченко. Правда, не исключено, что в итоге ставки налога для индивидуального предпринимателя и для самозанятого лица окажутся одинаковыми — размеры ставок налога для самозанятых лиц должны в течение месяца с принятия Указа № 337 определить Мингоисполком и областные советы депутатов. Размеры ставок, как правило, устанавливаются на год.

Есть для граждан, осуществляющих деятельность по заявительному принципу свои нюансы и в уплате взносов в Фонд социальной защиты населения. Пока у них нет возможности зарегистрироваться и самостоятельно платить взносы в ФСЗН, как, например, у ремесленников. Но возможность предоставить им право самостоятельно уплачивать взносы на социальное страхование сейчас рассматривается, проинформировал заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.