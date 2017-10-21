«Немецкая волна»: Рассерженные белорусы потребовали отставки Лукашенко 21.10.2017, 22:25

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Фото: de.com

В центре Минска прошла акция оппозиции.

Снижение уровня жизни, наличие политзаключенных, убийства военнослужащих в армии - таковы были основные темы, которые поднимались участниками акции протеста белорусской оппозиции, прошедшей в центре Минска, передает "Немецкая волна".

Организаторами митинга и демонстрации в Минске, в которых 21 октября приняли несколько сотен человек, стал Белорусский национальный конгресс (БНК). Мероприятие, не санкционированное городскими властями, находилось под угрозой, поскольку за несколько дней до его проведения были задержаны и помещены в Центр изоляции правонарушителей активисты оппозиции Павел Северинец, Евгений Афнагель, Максим Винярский, которые призывали белорусов выйти на Октябрьскую площадь Минска в эту субботу.

Фото: de.com

А накануне акции в некоторых регионах Беларуси были превентивно задержаны сторонники оппозиции, собиравшиеся приехать в Минск на "Марш рассерженных белорусов - 2". Тем не менее, несмотря на непрекращающийся дождь, люди вышли в центр белорусской столицы.

Нет ухудшению жизни

После первого "Марша рассерженных белорусов" (прошел еще в феврале) главным требованием протестующих оставалось недопущение реализации властями декрета Лукашенко № 3 (о тунеядцах), от которого руководство страны не собирается отказываться. Кроме того, участники нынешней акции протеста требовали не допускать повышения тарифов на услуги ЖКХ, роста цен и иных действия, которые ухудшали бы социально-экономическое положение белорусов.

Эти требования обозначил во время короткого митинга на Октябрьской площади один из лидеров БНК экс-кандидат в президенты на выборах 2010 года и бывший политзаключенный Николай Статкевич. В свою очередь, руководитель движения солидарности "Вместе" Вячеслав Сивчик потребовал от властей немедленного освобождения задержанных накануне акции активистов оппозиции, а также находящихся в местах изоляции политзаключенных.

Фото: de.com

Убийства в армии

Новой темой демонстрации стали вскрывшиеся убийства в белорусской армии, о которых стало известно после трагедии с рядовым воинской части в Печах (Борисов, Минская область) Александром Коржичем. Тело повешенного 21-летнего парня было найдено в подвальном помещении со связанными ногами и майкой на голове.

Сначала это дело руководство части пыталось выдать за самоубийство, но активная позиция семьи и друзей погибшего, которые вышли на независимые СМИ, вскрыла, по словам Николая Статкевича, настоящий нарыв.

Оказалось, что в этой части, как и в других, уже неоднократно имели место факты гибели военнослужащих, однако их списывали на суициды или несчастные случаи. Теперь, когда правда стала явью, как отметил Статкевич, ситуация в армии подтвердила, что она является слепком с белорусского общества, где "царят страх и жестокость".

Фото: de.com

Требования отставки Лукашенко

По предложению организаторов участники акции под историческими бело-красно-белыми флагами проследовали шествием до главной площади Минска – площади Независимости. По пути демонстранты скандировали лозунги "Лукашенко дармоед, покидай свой кабинет!", "Свободу политзаключенным!", "Уходи!" и другие.