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Белорус заплатит €14 тысяч за попытку дать взятку сотруднику ФСБ РФ

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  • 23.10.2017, 18:42
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Белорус является директором коммерческой компании, которая занимается перевозками.

Российские СМИ сообщают, что в Смоленской области осужден гражданин Беларуси, который пытался дать взятку сотруднику ФСБ РФ. Белорус является директором коммерческой компании, которая занимается перевозками. В Россию они везли яблоки из Евросоюза, который подпадают под российские санкции, пишет nn.by.

Однако в документах на перевозку значились вовсе не яблоки, а винный газированный напиток, который ввозить в Россию можно. В результате фуру задержали недалеко от трассы М-1 «Москва — Брест». Директор, когда узнал о задержании, предложил сотрудникам ФСБ взятку в размере 10 тысяч евро. Через несколько дней белорус был задержан российскими силовиками при попытке дачи взятки. В итоге он во всем признался.

В результате гражданин Беларуси осужден по статье 291 ч. 4 УК РФ («Дача взятки в крупном размере). Суд присудил ему штраф в размере 1 миллиона российских рублей. Это чуть более 14 тысяч евро.


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