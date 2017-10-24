«Приезжал ночью в подразделение, чтобы не было дедовщины» 2 24.10.2017, 8:21

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Неуставные отношения в белорусской армии – следствие того, что власть делает с сознанием граждан.

Майор запаса Дмитрий Захаревич рассказал в интервью «Белсату», что порой без «дедовщины» в армии не обойтись, а вот ее брутальные проявления – это последствия того, что творится в обществе.

«Дедовщина» была испокон веков. Не всегда мальчику объяснишь, как должным образом нужно что-то делать», – говорит Захаревич. А вот унижения и издевательства – «это результат того, что происходит в обществе, на сознание и поведение которого влияют сериалы типа «Бригады» и шансон».

Чтобы не было трагедий в армии, по мнению майора в запасе, офицеры должны круглосуточно контролировать ситуацию: «Я приезжал ночью в подразделение, чтобы этого не было».

Напомним, что 3 октября 21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, призванный на службу менее полугода назад, был найден повешенным в подвальном помещении одного из зданий на территории воинской части под Борисовом. 5 октября в качестве первоначальной версии трагедии следствие назвало суицид. Родители и друзья погибшего в эту версию категорически не верят.

10 октября следствие сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия).