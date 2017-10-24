Евгения Пастернак - министру образования: На трех учителей приходится один проверяющий! 24.10.2017, 12:53

Евгения Пастернак

Около месяца назад писательница уже писала министерству, сейчас обращается лично к министру.

Письмо белорусской писательницы и мамы школьницы Евгении Пастернак опубликовал сайт kp.by:

- Недавно я написала открытое письмо чиновникам от образования и была одной из тех, кто составил петицию «Защитим школьного учителя», которую подписало почти 14 000 человек. Министерство образования на письмо откликнулось, то есть нас услышали.

Я очень надеюсь, что услышите и сейчас.

Минск — город, где невозможно ничего скрыть, слухи просачиваются и распространяются мгновенно. Я никогда не позволяла себе разговоров в духе «ходят слухи», но конкретно сейчас я лучше сто раз потом извинюсь, если ошибаюсь.

Потому что «ходят слухи», что вы собираетесь закрыть гимназии. Якобы это - борьба за социальную справедливость.

Игорь Васильевич, в чем социальная несправедливость гимназий?

Гимназии бесплатны, поступить в них может каждый. Да, могут быть претензии к экзаменам, так с экзаменами и надо разбираться, усовершенствовать их, но гимназии — это единственное, что хоть как-то дифференцирует обучение в нашей стране. Более того, в гимназию можно перейти в любом классе. Не поступил в пятом - можно пробовать и в шестом, и в седьмом…

Наше государство поддерживает юных спортсменов, их отбирают в бесплатные секции, с ними занимаются, их возят на сборы... Есть музыкальные и художественные школы. Причём юных талантов начинают искать уже среди дошкольников.

Но в стране с упразднением гимназий не останется ни одной школы, где могли бы получать образование на повышенном уровне талантливые физики, биологи, химики... Им тоже, как и талантливым спортсменам, нужна своя среда, лучшие учителя, сборы, стажировки и многое другое. И без того в нашей стране исчезли программы изучения предметов на углубленном уровне, остался лишь повышенный. Но и это вы тоже хотите отнять у наших детей.

Олимпиадное движение, к сожалению, все больше превращается в соревнование между школами. Сами дети из процесса как-то выпадают. Ведь они не столько должны соревноваться между собой, сколько получать возможность работать в команде, учиться вместе, заниматься с лучшими учителями, заниматься по индивидуальному графику, учиться экстерном, заочно, возможно, даже работать в старших классах, если они этого захотят.

У нас в стране много очень талантливых детей и подростков. Сейчас в школах им ужасно скучно. Их потенциал не нужен, они не имеют возможности учиться с той отдачей, на которую они способны.

Если будут ликвидированы гимназии, будет ликвидирована последняя возможность выбора учебного заведения.

Равняясь на худших, вы потеряете лучших. Худшие все равно не оценят. А лучшие потеряются. Или уедут. Сейчас школьники уезжают из страны даже не за лучшей жизнью, не за деньгами, а за образованием. Трудолюбивые, умные, сообразительные уезжают просто потому, что хотят учиться.

Более того, закрыв гимназии, вы перекроете последний социальный лифт. Те, у кого есть деньги, компенсируют отсутствие гимназий репетиторами. А что делать тем, у кого денег нет?

Я пишу это письмо не только в надежде на то, что гимназии удастся сохранить. Но еще и на то, что в гимназиях и обычных школах появится возможность открывать профильные классы, и не только в последние два года учёбы, а начиная, как минимум, с 5 класса. Я говорю о настоящих профильных классах, таких, какие были, когда в школе училась я.

У нас были дополнительные часы профильных предметов, у нас были лекции, мы учились не по школьным учебникам, у нас были спаренные уроки. С нами работали лучшие учителя. У нас была возможность поступить в вуз, участвуя в олимпиадах. Репетиторы были не нужны, мы получали в школе гораздо больше того, что было положено программой.

Сейчас все должны учиться по одному учебнику, даже в профильных классах дети занимаются с репетиторами, «пары» запрещает СанПиН, при поступлении в вуз засчитываются только республиканские олимпиады. У директора школы нет возможности добавить дополнительные часы профильному классу.

Даже в самое сложное время, в так называемые «лихие» девяностые, школы работали, открывая несколько профильных направлений, часто уже с 1 класса. У детей был выбор — от хореографического до математического. Профиль даёт человеку возможность реализоваться, стать профи в том, что у него получается, что ему интересно.

Наша система образования в 2008 году уже «наступила на грабли», уничтожив профильные классы. Именно тогда произошёл скачкообразный рост желающих заниматься с репетиторами, причём возраст «репетиторства» все время уменьшается: и первоклассник, и шестиклассник с репетитором — это сейчас норма. Очевидно, что с закрытием гимназий количество работы у репетиторов значительно возрастёт.

Вы представляете себе, какое количество детей хотят учиться? Какое количество родителей хочет, чтобы их дети учились? Почему не дать им такую возможность?

Почему не поддержать тех, кто хочет знать и уметь больше, чем дает сейчас программа? Большая часть детей идут в школу, умея читать, так почему не разрешить набирать классы для читающих? Почему они должны сидеть и год скучать, ожидая, пока остальные выучат буквы? Почему не дать учителям возможность работать по разным программам, разным методикам, разным учебникам? В этом нет никакой несправедливости, наоборот. Справедливо дать детям возможность реализовать свои возможности и таланты. Если государство, заметив талантливого хоккеиста, помогает ему стать профессионалом, то почему не заметить талантливого математика, физика или филолога? Получается, что быть умным не нужно? Не престижно? Не выгодно? Но ведь без этого планы об IT - будущем нашей страны так и останутся всего лишь планами.

Я не люблю красивые слова, но те, кто сейчас учатся в школах, — это будущее страны. И мы все заинтересованы в том, чтобы будущее у страны было образованным.

И еще. Я не хочу верить, что тотальные проверки в школах, которые сейчас идут, стали реакцией на нашу петицию. Где-то третья, где-то шестая проверка с начала учебного года, в школы приходят до двадцати проверяющих одновременно! Трясут учителей, срывают учебный процесс, проверяют не знания, не умение вести уроки, опять проверяют, правильно ли заполнены бумаги. Из 430 000 работников сферы образования в нашей стране больше 100 000 — чиновники. На трех учителей приходится один проверяющий!

Я очень надеюсь на то, что вы, как министр образования и как гражданин, тоже заинтересованы в том, чтобы образование в нашей стране было качественным, чтобы каждый ребенок мог максимально раскрыть свой талант и чтобы все решения, которые принимаются в министерстве и затрагивают жизнь детей и их родителей, принимались максимально взвешенно и только после широкого обсуждения со специалистами и общественностью.

Чтобы не получилось, как с началом этого учебного года, которое во всех школах было сорвано переносом начала времени занятий, новыми программами и учебниками, полученными в последний момент (или не полученными), бесконечными проверками, а в Минске ещё и изменением системы оплаты питания.