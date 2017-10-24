закрыть
24 октября 2017, вторник, 20:06
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Виктор Рубцов вышел на свободу

2
  • 24.10.2017, 16:45
  • 1,897
Виктор Рубцов

На свободе блогера встречали гомельские активисты.

Видеоблогер и общественный активист из Гомеля Виктор Рубцов вышел на свободу после 5-суточного ареста. Гомельского видеоблогера на свободе встречали коллеги по проекту «Роторная жатка» Дмитрий Сабуров и Артем Шапаров, правозащитник Леонид Cудаленко, активист профсоюза РЭП Андрей Стрижак.

Сотрудники милиции умышленно вывезли из ИВС Виктора Рубцова, чтобы помешать активистам встретить видеоблогера.

Напомним, известного видеоблогера осудили на 5 суток за акцию «Я нячэсны журналист», которую провели гомельские активисты во время суда над независимой журналисткой Ларисой Щиряковой.


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну