Виктор Рубцов вышел на свободу2
- 24.10.2017, 16:45
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На свободе блогера встречали гомельские активисты.
Видеоблогер и общественный активист из Гомеля Виктор Рубцов вышел на свободу после 5-суточного ареста. Гомельского видеоблогера на свободе встречали коллеги по проекту «Роторная жатка» Дмитрий Сабуров и Артем Шапаров, правозащитник Леонид Cудаленко, активист профсоюза РЭП Андрей Стрижак.
Сотрудники милиции умышленно вывезли из ИВС Виктора Рубцова, чтобы помешать активистам встретить видеоблогера.
Напомним, известного видеоблогера осудили на 5 суток за акцию «Я нячэсны журналист», которую провели гомельские активисты во время суда над независимой журналисткой Ларисой Щиряковой.