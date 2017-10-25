Гомельские активисты борются с произволом властей 1 25.10.2017, 11:50

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Вышедшие вчера на свободу активисты заявили о произвольных арестах.

Освободившиеся после пятисуточных арестов в Гомеле активисты Борис Аникеев, Владимир Непомнящих и Виктор Рубцов подали в Гомельский областной суд жалобы, в которых утверждают о произвольных арестах.

Активисты заявили, даже если они провели несанкционированный пикет, как их акцию поддержки расценил суд, никто не освобождал судей от обязанности оценить их действия исходя в первую очередь из требований статьи 23 Конституции, сообщает gomelspring.org.

«Нам не понятно, почему ограничение нашего конституционного права беспрепятственно придерживаться и выражать свое мнение, а также ограничение права на мирное собрание в нашем конкретном случае необходимо было в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц», - пожаловались арестанты областному суду.

Владимир Непомнящих напомнил, когда судьи вступают в должность, они приносят присягу строго следовать и подчинятся Конституции, а здесь судья лишил его свободы на 5 суток, руководствуясь подзаконным решением местных чиновников о порядке проведения массовых мероприятий в Гомеле.

«Постановление суда об аресте считаю незаконным и неправомерным, поэтому вынесу вопрос на рассмотрение Комитета ООН по правам человека. Меня ранее также произвольно арестовали во время молчаливых акций, когда я хлопал в ладоши и я через ООНовские механизмы доказал, что был произвол. В отсутствие независимого суда иных механизмов защиты своих прав у белорусов просто нет», - заявил Непомнящих.

Напомним, накануне Марша рассерженных белорусов 2.0 суд осудил каждого из них на 5 суток за акцию «Я нячэсны журналист» в поддержку независимой журналистки Ларисы Щиряковой.