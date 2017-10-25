Минобразования: До 10 классa гимназии не будут отличаться от школьников 6 25.10.2017, 15:40

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Экзамены в пятый класс отменят.

Гимназии в Беларуси закрывать не будут, но экзамены для поступления туда после четвертого класса отменят. Об этом tut.by сообщили в Министерстве образования. В гимназии дети будут попадать по территориальному признаку, то есть по прописке. Более того, вплоть до старшей школы в гимназиях и школах будет одинаковая программа.

В Министерстве образования прокомментировали слухи о том, что гимназии будут закрываться. Вчера на этот счет писательница Евгения Пастернак выступила с открытым письмом в адрес министра образования Игоря Карпенко.

— Гимназии закрываться не будут, они останутся как учреждения образования, — сообщила пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая. — Но отменяем экзамены после четвертого класса. Вступительных экзаменов в пятый класс не будет. Пусть люди не тратят деньги и не готовятся. Даже сейчас Василий Жарко (вице-премьер Беларуси. — Прим.) сказал: скажите всем, что никаких экзаменов после 4-го класса нет, дети должны иметь одинаковый доступ к получению образования.

В Министерстве образования добавляют, что поступать в гимназии учащиеся будут по территориальному признаку, то есть по прописке.

— А если человек не прописан рядом с гимназией, то как ему туда попасть?

— А зачем «попадать» в гимназию, если в школах и гимназиях будет одинаковая программа?

В Минобразования отмечают, что от обычных школ гимназии будут отличаться программой после девятого класса. После него же будет и профильное образование.

— После девятого класса будет независимый экзамен, и вот тогда уже будет поступление или в гимназию, или дальше, — отмечают в министерстве. — Допустим, я из другой школы и хочу поступить в гимназию. Будут поступать туда не после четвертого класса, а после девятого. Чтобы дети сами мотивированно выбирали себе ту программу обучения, которая им интересна. После девятого — или гимназия, или школа базовая, или профтехучилище. Это уже, считай, взрослый человек, который сам может определиться.

Впрочем, говорит Людмила Высоцкая, вопрос, когда именно будут сдавать экзамены в гимназию, еще решается.

— Может, и после восьмого класса. Тут надо посмотреть, чтобы была подготовка.

В Минобразования отмечают, что министр по поводу гимназий уже принял решение, а вопрос отмены экзаменов после четвертого класса сейчас решают на законодательном уровне.

В министерстве отмечают, что учебные планы школ и гимназий уже сейчас имеют минимальные различия:

— В чем различия учебного плана на 2017−2018 учебные годы в гимназиях и школах? В гимназиях на изучение иностранного языка в 5−9-х классах выделяется пять часов против трех часов в школах. И по математике в 8-х и 9-х классах — 5 часов против 4 часов в школах.

Людмила Высоцкая отмечает:

— Сегодня у многих родителей есть заблуждение, что в гимназиях что-то изучается на повышенном уровне по сравнению с обычными школами. Различия минимальные. А хороший коллектив преподавателей сегодня может быть и в обычных школах. А то сегодня мы из гимназий делаем какую-то элиту. Мы хоть и говорим, что все прозрачно при поступлениях в пятый класс в гимназии, но сегодня степень коррупции никто не отменял. И если слабый ребенок поступает в гимназию, то потом на фоне сильных детей он слишком уж выделяется. Да, в гимназиях есть профильные классы, где идет углубленное обучение, так эти профильные классы мы хотим сейчас создавать и в обычных школах, как это было раньше: математический, гуманитарный…

Напомним, что в начале октября этого года вице-премьер Василий Жарко высказывался о возможной отмене вступительных экзаменов в гимназии после четвертых классов.

— Сегодня дети, поступающие после четвертого класса в гимназии, получают стресс и не понимают, зачем им это надо. Я считаю, что дети должны иметь равные условия для получения образования, — заявил он.

Ранее с таким предложением выступил министр образования Игорь Карпенко. Это озвучили на «республиканском педсовете» еще в августе 2017 года.