Репетитор про отмену экзаменов в гимназиях: Это приведет к бардаку и коррупции 29 25.10.2017, 17:33

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Минобразования решило отменить экзамены при поступлении в гимназии, а программы в них сделать такими, как в обычной школе.

Поступать в гимназии теперь будут по прописке. Репетитор и создатель центра "100 баллов" Евгений Ливянт считает, что это приведёт к бардаку и коррупции, а такое решение он называет просто дебилизмом. Про это он рассказал в комментарии Еврорадио:

- Я бы на месте директоров гимназий сейчас просто уволился. Например, в гимназию пришло 200 человек, а там 100 мест. Половину взяли, половину — нет. Что делают родители тех, кого не взяли? Они пишут письма в МВД, КГБ, КГК, что тех 100, которых взяли, взяли за деньги. Как отбирать?! В центре Минска есть 24 гимназия напротив "Журавинки". Знаменитая лингвистическая гимназия. А сколько детей живёт в том районе? Там же нет жилых районов! Вот как они будут детей отбирать? Циркулем по карте определять кто ближе?.

По планам Министерства образования, экзамены в гимназии всё же останутся, но будут проходить в 9 классе. Про возможную реформу гимназий министр образования Игорь Карпенко высказывался не раз. По его мнению, это ведёт к социальному расслоению.