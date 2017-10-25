Украина запустит скоростной поезд из Киева в Гомель 10 25.10.2017, 21:17

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В перспективе Украина намерена также запустить поезд Киев — Минск — Вильнюс — Рига — Таллин.

С 10 декабря этого года в Украине планируют внедрить измененный график движения пассажирских поездов. Новым направлением может стать поезд, который будет курсировать между Гомелем и Киевом, сообщает «РБК-Украина».

Скоростной поезд Киев — Гомель может быть запущен в 2018-2019 годах. Кроме того, в перспективе «Украинская железная дорога» намерена запустить поезд Киев — Минск — Вильнюс — Рига — Таллин.

Для реализации своих планов «Укрзалізниця» собирается закупить 10 новых скоростных электропоездов.

— Мы планируем провести работу по государственно-частному партнерству в сфере реконструкции пассажирских вокзалов. Ведь сегодня мы имеем большую инфраструктуру вокзального хозяйства, — заявил и.о. председателя правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов.