закрыть
26 октября 2017, четверг, 0:47
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Украина запустит скоростной поезд из Киева в Гомель

10
  • 25.10.2017, 21:17
  • 4,231

В перспективе Украина намерена также запустить поезд Киев — Минск — Вильнюс — Рига — Таллин.

С 10 декабря этого года в Украине планируют внедрить измененный график движения пассажирских поездов. Новым направлением может стать поезд, который будет курсировать между Гомелем и Киевом, сообщает «РБК-Украина».

Скоростной поезд Киев — Гомель может быть запущен в 2018-2019 годах. Кроме того, в перспективе «Украинская железная дорога» намерена запустить поезд Киев — Минск — Вильнюс — Рига — Таллин.

Для реализации своих планов «Укрзалізниця» собирается закупить 10 новых скоростных электропоездов.

— Мы планируем провести работу по государственно-частному партнерству в сфере реконструкции пассажирских вокзалов. Ведь сегодня мы имеем большую инфраструктуру вокзального хозяйства, — заявил и.о. председателя правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов.


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии