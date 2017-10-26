«Не выпускал из дома и натравил собак» 2 26.10.2017, 19:36

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Появились подробности ЧП, где хозяин спустил пса на контролера.

Мужчина, собака которого укусила сотрудницу Бобруйских электросетей, задержан. Контролер — в больнице.

В среду днем сотрудница Бобруйских электросетей с плановым обходом пришла в частный дом по улице Жлобинской: нужно было снять показания счетчика. Безработный мужчина 59 лет ее приветливо встретил, предложил пройти в дом и все посмотреть.

— Во дворе были две собаки: одна бегала, другая привязана, — рассказывают tut.by в электросетях. — Мужчина сразу предупредил: «Не бойтесь, они вас не тронут». Провел контролера к прибору учета, а когда она закончила проверку, стал приставать. Работница сопротивлялась, он ударил ее и предупредил: «Собаки вас запустили, но не выпустят».

Контролер, говорят коллеги, вырвалась и стала звать на помощь.

— Мужчина скомандовал «фас» и направил собак на нее, — продолжает собеседник.

— Я как раз был во дворе и услышал: «Помогите!» — рассказывает сосед Леонид, дом которого стоит напротив. — Выбежал за забор, думал это на улице, но там — никого. Я открыл соседскую калитку — оттуда выскочила женщина, следом хозяин дома.

Мужчина и контролер, пересказывает ту ситуацию Леонид, громко ругались.

— Вы отбивали женщину от собак?

— Нет, я подошел к калитке, она стояла спиной, видимо, не могла открыть, а потом выскочила. Крови я не видел, лицо и руки у нее были целые.

По словам Леонида, его сосед — человек неконфликтный, собаки живут у него уже года три: одна из них привязана, а вторая бегает по двору. За калитку они не выходят.

В Бобруйских электросетях рассказывают, что проблем с оплатой электроэнергии у мужчины не было. А вот с законом, как оказалось, имелись. Ранее мужчину уже судили за истязание и нанесение легких телесных повреждений.

— Когда контролер выходила со двора, непривязанный пес укусил ее за ногу, — сообщает Татьяна Горбанюк, официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома. — По словам работницы, мужчина не выпускал ее из дома, а затем натравил на нее собак.

Вырвавшись, женщина вернулась на работу и рассказала о случившемся руководству.

— На место вызвали скорую, — говорит Татьяна Горбанюк. — Сотрудницу электросетей госпитализировали в Бобруйскую городскую больницу.

Мужчину сразу же задержали.

По данному факту проводят проверку. Выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Уголовное дело пока не возбуждено.