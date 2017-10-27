Мурашки по коже! Как белорусы болели, когда СКА выигрывал Лигу чемпионов 27.10.2017, 19:58

1,090

В конце 80-х в гандбольном мире рулил СКА.

За четыре года команда Спартака Мирановича трижды выиграла Лигу чемпионов – это не сравнить с Кубком Вызова, завоеванным в 2013-м после победы над кем-то из Люксембурга. Соперники прежде были другие, и с белорусским клубом они справиться не могли, вспоминает «Трибуна».

Рассказы про победы над «Барселоной» и другими топ-клубами той поры сейчас звучат, как полузабытое предание. Даже официальный сайт СКА тем успехам посвящает ровно две строчки. Кто не видел – тот вряд ли поймет. Это правда. Но почему бы не посмотреть?

В Лиге чемпионов-1988/89 СКА и «Стяуа» выдали невероятно драматичный финал. В первом матче румыны победили с перевесом в шесть мячей (30:24), а во втором случилось нечто. Дворец спорта в Уручье тогда вмещал четыре тысячи зрителей, но на «Стяуа» набилось значительно больше. Молодой Сергей Новиков, комментировавший ответку, еще называл Беларусь Белоруссией (и это было нормально) и не скрывал приятного удивления от антуража. Наши гандбольные легенды еще не помышляли о мемуарах, а летали по площадке – Каршакевич, Свириденко, Малиновский, Мосейкин, Шевцов, Шароваров и другие выдали блестящую игру и победили с космическим перевесом, если учитывать статус матча (37:23).

Ну так что, хотите взглянуть?

Матч начался – счет открывают белорусы, удачно отыграв до этого в обороне. Оцените реакцию трибун:

Болельщики вообще не скупились на эмоции.

Контратака и гол молодого Юрия Шевцова – сейчас он тренирует сборную Беларуси.

Красивая комбинация СКА:

Голкипер Анатолий Галуза тащит 7-метровый:

Молодой Спартак Миронович:

Финальные секунды и выбежавшие на площадку болельщики. Случаются моменты, когда даже белорусы не могут сдержать эмоции. Милиции нет, но все целы.

Награждение. Люди продолжают стоять на площадке.

Кто намерен посмотреть матч целиком, уверяем: вы поступаете абсолютно правильно и ни о чем не пожалеете.

СКА уже давно не может стать чемпионом. Спартак Миронович – больше не главный тренер. Поддержка у команды стала более современной, но не такой массовой. Вот поклонники армейцев во время поездки в Брест.

На домашних матчах во дворце спорта «Уручье». После реконструкции он вмещает три тысячи зрителей.

Финал Кубка в Гомеле:

Впрочем, и сегодня на еврокубках минчане собирают зал.