Педагоги бьют тревогу из-за гимназий: «Классовая ненависть прямо!» 27 28.10.2017, 9:38

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Как нас лишают выбора, где учить детей.

Министерство образования анонсировало отмену экзаменов для поступления в гимназии после четвертого класса. Теперь в гимназию дети смогут попасть по прописке, а до 10 класса в гимназиях и школах будет одинаковая программа.

Почему это плохо для системы образования и что будет дальше, Завтра твоей страны расспросило учительницу гимназии Анну Северинец и известного репетитора Евгения Ливянта.

«Любому, кто на себе ощутил, чем отличается школа от гимназии, очевидно: закрытие их – зло»

Есть те, кого радуют предстоящие перемены, говорит учительница гимназии Анна Северинец.

— По странному стечению обстоятельств большинство этих людей не учились в гимназиях сами и не учили там своих детей. Любому, кто знает и на себе ощутил, чем отличается школа от гимназии, очевидно: закрытие их — зло. И дело не в том, что в гимназии элита, а в школе — нет. Есть прекрасные школы с чудесными педагогическими коллективами, есть не шибко сильные гимназии со случайными людьми среди педагогов — всякое есть, — говорит Анна Северинец.

— Дело просто в технике. В гимназиях пять уроков английского в неделю, в школах — три. В гимназиях пять уроков математики в неделю, в школах — три. Это астрономическая разница. Иностранный язык и математика, которые изучаются в таких объемах, выстраивают качественно иную парадигму в голове ребенка, что отражается и на химии, и на физике, и даже на литературе, — уверена учительница.

Репетитор, создатель центра «100 баллов» Евгений Ливянт обращает внимание на то, что гимназии отличаются от средних школ не только программой.

— Отличается уровень мотивации учеников, стартовые условия. Очень важно, в каком окружении ты учишься. И не в социальном смысле, а в интеллектуальном. Кто в классе, какие учителя, какие задачи ставятся перед этими учителями и учениками. Важна конкурентная среда – как ты выглядишь на фоне остальных, — считает репетитор.

У людей должен быть выбор, где учить детей

Один из сторонников отмены вступительных экзаменов в гимназии - вице-премьер Василий Жарко. По его мнению, дети должны иметь равные условия для получения образования.

— Хотите равных условий для всех? Так давайте гимназические программы введем в обычные школы и закроем гимназии. Если уж так хочется равенства (которого не существует в природе). Но не наоборот, — рассуждает Анна Северинец.

Педагог уверена: у людей должен быть выбор, где учить детей.

— Есть дети, кому нагрузка в гимназии — в тягость. Есть те — кому в радость. Есть дети, которые с утра до вечера играли бы в баскетбол, а остальное знали бы в объеме начальной школы. И одно, и другое, и третье — прекрасно и должно быть, — считает учительница.

Анна Северинец признается, что ее смущают комментарии в соцсетях: «элиты развелось», «а мы кто, серость?» и так далее.

— Классовая ненависть прямо. Люди! Дорогие! Все мы разные! И это прекрасно! Кому-то несложно сдать экзамены в гимназию — пусть сдают. Никто ведь не принуждает. Для кого это стресс — так пусть не сдают. Это ведь так просто. Тяжела для тебя эта возможность — не пользуйся ею. Но почему, если ты ею не пользуешься, нужно сделать так, чтобы ею не пользовался никто? – задает резонный вопрос учительница.

Ликвидация гимназий приведет к падению уровня школьного образования

Репетитор Евгений Ливянт хорошо представляет, что ждет нашу систему образования после ликвидации гимназий.

— Есть пример реформы 2008 года, когда были закрыты профильные классы. Средний балл на ЦТ сразу рухнул. И это при том, что тесты значительно упростились. Несмотря на это, средний балл по математике и физике с 2004 по 2008-й был гораздо выше, чем средний балл после закрытия профильных классов.

По словам собеседника, результат этой реформы репетиторы наблюдали и по уровню знаний учеников.

— Начиная с 2008-го, большинство учеников, которых мы готовили к ЦТ, имели низкий уровень знаний, кроме тех, кто учился в гимназии, — напоминает Евгений Ливянт.

Ликвидация гимназий, по мнению эксперта, приведет к очередному резкому падению уровня школьного образования. Соответственно, возрастет потребность в дополнительных занятиях, которые не все могут себе позволить.

Увеличится отток молодежи в соседние страны

— Исчезает один из главных социальных лифтов, — объясняет репетитор. — Сегодня у ребенка из семьи с низким уровнем достатка есть шансы: он поступает в хорошую гимназию и хорошо учится. Завтра такой возможности у него не будет.

По оценкам Ливянта, после реформы 2008 года услугами репетиторов стали пользоваться в 2-2,5 раза больше. После того, как гимназии станут обычными школами, произойдет то же самое – услуги репетиторов станут более востребованы.

Кроме того, увеличится отток молодежи в соседние страны.

— Если раньше ехали за высшим образованием, то сейчас едут уже за школьным – в основном в Польшу, — отмечает эксперт.

Еще одно последствие реформы средней школы – снижение уровня квалификации учителей.

— Квалификация часто определяется уровнем поставленных задач. Если у меня сильный класс, я должен соответствовать – готовиться к занятиям, решать сложные задачи и объяснять их.

У гимназий много недостатков, но это не повод их уничтожать, заключает Евгений Ливянт.

Анна Северинец имеет опыт работы в школе и гимназии. Ее дети также учились в обычной школе и в гимназии.

— Выбиться в люди можно везде. Но как хорошо, когда есть выбор, даже если ты им не пользуешься, — говорит учительница. — Это как окно в сад. Можно ведь его не открывать, если боишься сквозняков. Но как изменится твой дом, если взять — и замуровать его кирпичами.