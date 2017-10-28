В Гомеле с аншлагом стартовали курсы украинского языка 1 28.10.2017, 19:15

racyja.com

Организаторы не ожидали увидеть такое большое количество желающих изучать украинский язык.

Около 30 гомельчан пришли на первое занятие, чтобы услышать украинское слово и ознакомиться с культурой соседней страны, передает «Радыё Рацыя».

Помещение для занятий предоставило Гомельское отделение Таварыства беларускай мовы имени Франциска Скорины.

Руководитель гомельского ТБМ Алеся Авласевич отмечает, что не ожидала увидеть такое большое количество желающих изучать украинский язык.

- Курсы украинского языка - это для нас такая дружеская инициатива. В принципе, белорусский и украинский имеют 80 процентов одинаковой лексики. Вместе с городским Советом ТБМ мы приняли решение, что были бы рады видеть такую инициативу в нашем Центре (белорусского языка).