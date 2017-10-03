Виталий Гурков поддержал нового героя национального флага из Вилейки 2 3.10.2017, 8:47

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ВИТАЛИЙ ГУРКОВ

ФОТО: CHARTER97.ORG

Народный чемпион посвятил Александру Венгерскому мотивирующий коллаж.

Многократный победитель чемпионатов мира по тайскому боксу Виталий Гурков опубликовал коллаж в поддержку вилейчанина Александра Венгерского, выбежавшего с бело-красно-белым флагом на поле во время матча БАТЭ-«Арсенал».

«Вилейка рядом – будем жить!», - гласит слоган придуманного народным чемпионом коллажа.

Напомним, что за смелый поступок Александра Венгерского осудили на 10 суток ареста.