Виталий Гурков поддержал нового героя национального флага из Вилейки

Виталий Гурков поддержал нового героя национального флага из Вилейки2
- 3.10.2017, 8:47
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Народный чемпион посвятил Александру Венгерскому мотивирующий коллаж.
Многократный победитель чемпионатов мира по тайскому боксу Виталий Гурков опубликовал коллаж в поддержку вилейчанина Александра Венгерского, выбежавшего с бело-красно-белым флагом на поле во время матча БАТЭ-«Арсенал».
«Вилейка рядом – будем жить!», - гласит слоган придуманного народным чемпионом коллажа.
Напомним, что за смелый поступок Александра Венгерского осудили на 10 суток ареста.