За фестивалем «Талька-2017» в лесу следила видеокамера 3.10.2017, 15:45

Участники фестиваля нашли «лесного шпиона» на дереве.

Участники фестиваля «Талька-2017», который прошел 1 октября в лесу возле станции Талька Пуховичского района, нашли на дереве видеокамеру, которая записывала все, что происходило на лесной поляне в течение традиционного праздника белорусской бардовской песни, передает «Радыё Свабода».

Участники фестиваля выложили в интернет снимки, снятые «лесным шпионом». Назавтра из Тальковского лесничества попросили вернуть камеру, а на вопрос, зачем подсматривали, ответили, что они «люди подневольные».

Некоторые участники фестиваля полагают, что камеру установили по заданию спецслужб.

«Единственное, что немного испортило праздник - высоко на дереве, скрытый кроной, уже в темноте был найден гебешный передатчик с видеокамерой, нацеленный прямо на нас», - написал в Facebook активист Евгений Батура.

Организатор фестиваля «Талька-2017», бывшая учительница Тальковской школы, общественная активистка Наталья Ильлинич рассказала, что за 15 лет проведения фестиваля «чего только не было».

«И разгоняли, и запрещали, из клуба заставили переехать в лес. Разумеется, на камере не указано, что она из КГБ или какой другой спецслужбы, но кому еще так надо следить за исполнителями белорусскоязычных песен, бардами и оппозиционерами? Теперь и там отслеживают! »- отметила она.

Камеру заметили не сразу

О том, что участники фестиваля нашли на дереве видеокамеру, сама Наталья узнала уже после мероприятия, когда вернулась домой.

«Большинство уже разъехалось, стемнело, когда ребята из Минска, которые еще оставались на поляне, заметили, что на дереве пульсирует красный фонарик. Полезли, а там видеокамера. Сняли, достали флэшку, уже выложили в интернет снимки. Там весь наш фестиваль снят. Даже хорошо - для истории останется », - шутит Наталья Ильинич.

По словам женщины, уже нашелся и якобы хозяин камеры, хотя активистка сомневается, что это действительно он.

«Лесничий Виктор Валерьевич уже просил вернуть камеру. Спросила его, зачем поставили, то ответил, что не по своей инициативе, а начальство приказало. "Мы же люди подневольные". Якобы чтобы проследить, не загрязняем ли лес. Но ведь мы, наоборот, еще и убрали ту поляну от мусора», - возмущается Наталья.

Как полагает активистка, которая также участвовала в фестивале, камера была установлена в субботу, 30 сентября. «Это видно по снимкам. К тому же камера была направлена не на тропу, а именно на поляну, где проходил фестиваль».

В КГБ не комментируют

В пресс-службе КГБ не стали комментировать историю с видеокамерой на поляне, где проходил фестиваль «Талька-2017».

«Напишите, что без комментария», - ответил пресс-секретарь КГБ Дмитрий Побяржин.

Лесничий: «Отслеживаем, чтобы не засоряли лес»

Журналисты обратились за комментарием и к лесничему Тальковского лесничества Виктору Суляковскому. Тот настаивает, что видеокамеру установили, чтобы следить за замусориванием леса.

«Не я ее устанавливал, но из нашего лесхоза. Понимаете, засоряют лес, а потом неизвестно, кто, вот и отслеживаем. Когда установили именно ту видеокамеру? Где-то дня четыре назад. Вы должны были предупредить, что ведется видеонаблюдение? Так там есть такая табличка, но дальше, они ее не заметили. И зачем было камеру забирать? Должны вернуть, это имущество лесхоза», - сказал Виктор Суляковский.

По словам лесничего, камера была стандартная, но на ней не была указана принадлежность к лесхозу. «Таких в лесхозе не одна. Но проблема, что снимают. Уже так две камеры забрали. Беда!» - говорит Суляковский.

Наталья Ильинич заверила, что видеокамеру лесничему вернут.